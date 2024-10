L’iGPU Intel Core Ultra 200S « Arrow Lake » avec seulement 4 cœurs Xe offre une énorme amélioration par rapport à la génération précédente, jusqu’à des performances de jeu GTX 1050 Ti

L’iGPU Intel Xe « Alchemist » sur les processeurs Core Ultra 200S « Arrow Lake » peut offrir des performances satisfaisantes à 1080p, mais peut nécessiter des méthodes de mise à l’échelle.

Les processeurs Intel Arrow Lake Core Ultra 200S offrent des paramètres moyens de 60 ips à 1080p dans de nombreux jeux, la plus grande amélioration graphique pour les processeurs de bureau Intel.

Les derniers processeurs Intel Core Ultra 200S ont peut-être reçu un accueil mitigé, mais il y a quelques bons et mauvais points à propos des processeurs. Bien que le jeu ne soit pas leur point fort, leur productivité est décente. Cependant, comme de nombreux joueurs attendaient avec impatience l’amélioration des performances que ces puces peuvent offrir, il est crucial d’analyser dans quelle mesure ces processeurs peuvent fonctionner avec ou sans GPU discrets.

Malheureusement, les benchmarks initiaux ne les favorisent pas avec le premier, mais le second semble satisfaisant. Les performances des graphiques intégrés sur les puces Core Ultra 200S ont peut-être dépassé les attentes. Contrairement aux générations précédentes, le Core Ultra 200S apporte de puissants iGPU basés sur l’architecture Arc Alchemist.

Dans la récente revue de ETA Premierl’Intel Core Ultra 9 285K a été testé avec son iGPU, qui apporte 4 cœurs Xe et une vitesse d’horloge de 2000MHz. C’est assez inférieur sur le papier par rapport aux iGPU que nous voyons sur les puissantes solutions APU d’AMD. Cependant, les benchmarks montrent une forte augmentation des performances de jeu, à tel point que l’iGPU du Core Ultra 9 285K correspond à celui de la GTX 1050 Ti.

Source de l’image : ETA Prime

Lorsqu’il a été testé dans 3DMark Time Spy, l’iGPU a obtenu un bon 2288 Score graphique, qui est juste 2% moins que le 2336 points marqués par la GTX 1050 Ti. Ce dernier est l’un des GPU de jeu économiques les plus populaires de la série Pascal et peut fournir 40 à 60 ips dans la plupart des titres avec des réglages moyens.

Pour tester cela dans des benchmarks de jeux réels, ETA Prime a testé l’iGPU sur Core Ultra 9 285K dans divers jeux et a découvert que l’Arc Graphics est effectivement capable de jouer à la plupart des jeux avec un FPS satisfaisant à 1080p avec des paramètres moyens.

Source de l’image : ETA Prime

Ce qui est surprenant, c’est que dans la plupart des cas, le processeur n’a pas dépassé les 60 W et est resté principalement entre 50 et 80 W au maximum. Cela montre que le Core Ultra 200S présente un bon avantage en termes d’efficacité par rapport aux puces de la génération précédente lors de l’exécution de jeux sur l’iGPU.

Jeux Préréglages graphiques FPS moyen Destin éternel 1080p, moyen, échelle dynamique activée 68 OG SKYRIM 1080p, moyen 60 Ratchet & Clank : Faille à part 1080p, moyen 42)/60+(Génération de trame FSR) L’Ombre du Tomb Raider Performances 1080p, moyennes, XeSS 40 Retombées 4 1080p, moyen 60 Surveillance 2 1080, moyen/faible 120+ Spider-Man remasterisé 1080p, moyen 40+/80+(Génération de trame FSR) Cyberpunk 2077 1080p, faible, performances Xess 42

Cependant, celles-ci sont encore loin de rivaliser avec les puissantes puces AMD Ryzen 8000G, mais l’amélioration actuelle des performances est appréciable. C’est une occasion manquée pour Intel de ne pas inclure les nouveaux cœurs Xe2 sur les puces Arrow Lake car cela aurait rendu la partie iGPU encore plus intéressante compte tenu de ce que nous avons vu de Lunar Lake, en particulier à faible TDP. Les processeurs AMD Zen 5 ou Zen 4 ne sont livrés qu’avec 2 unités de calcul RDNA 2, ce qui fait des options Arrow Lake une bien meilleure solution iGPU, mais les joueurs exécutant ces processeurs utiliseront probablement une carte graphique discrète qui offrira de bien meilleures performances.

Désormais, en théorie, les performances du Core Ultra 7 265K et du Core Ultra 5 245K devraient être similaires. Ils ont le même iGPU avec le même nombre de cœurs Xe mais une horloge légèrement plus lente sur le Core Ultra 5 245K. Le Core Ultra 5 245K est au prix de 319 $ et pourrait être une bonne alternative aux GPU économiques.

Néanmoins, si vous envisagez de construire un ordinateur de jeu sans GPU discret, nous vous conseillons toujours d’opter pour les puces Ryzen 8000G, qui offrent de meilleures performances pour un prix beaucoup plus bas. C’est toujours formidable de voir Intel améliorer l’iGPU, et nous espérons voir davantage de progrès de la part de Team Blue dans le segment graphique.

Source d’information : ETA PRIME