Lignes téléphoniques coupées et hôpitaux pillés : ce qui ralentit l’aide au Soudan

Assis dans son salon montréalais, Yasser Essa parcourt son journal d’appels, essayant chaque membre de sa famille au Darfour, au Soudan. Parfois, il reçoit un message automatique indiquant que le numéro qu’il appelle n’est pas couvert. D’autres fois, l’appel ne passe même pas.

Essa ne sait pas si ses parents, ses sœurs, ses amis ou même sa femme sont encore en vie. Il avait tenté de les faire venir au Canada avant que le conflit n’éclate.

Il n’a pas parlé à ses proches depuis un mois maintenant. Il essaie chaque jour de les joindre.

« Je ne sais pas où ils sont, ce qui leur arrive. Et tout ce que j’entends de l’endroit où ils vivent, c’est que l’endroit est encerclé et assiégé », a déclaré Essa.

Avant que le conflit n’éclate au Soudan il y a plus de deux mois, Essa a déclaré qu’il parlerait régulièrement à ses proches. Maintenant, il ne reçoit que des gouttes d’informations des médias sociaux, a-t-il dit, chaque goutte étant plus horrible que la précédente.

Un cessez-le-feu a débuté cette semaine entre l’armée soudanaise et son groupe paramilitaire rival Rapid Support Forces (RSF). C’est une trêve délicate, cependant; plusieurs ont été négociés – et brisés – tout au long du conflit.

La fumée s’élève au-dessus des bâtiments alors que les gens fuient avec certains biens à Khartoum, au Soudan, le 10 juin. Un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur dans le pays en proie au conflit, mais on craint qu’il ne tienne pas. (AFP via Getty Images)

La lutte pour le pouvoir entre les deux parties a transformé la capitale, Khartoum, en une zone de guerre en proie aux pillages, a provoqué des explosions de combats dans d’autres régions et déclenché une forte escalade de la violence au Darfour, dans l’ouest du Soudan.

Plus de la moitié des 49 millions d’habitants du Soudan ont désormais besoin d’une aide humanitaire, selon les Nations Unies, et plus de 500 000 personnes ont fui vers les pays voisins. Près de 1,7 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays.

Au Darfour, une certaine histoire d’inquiétude peut se répéter. La région a été au centre d’allégations de génocide et de crimes de guerre au milieu des années 2000.

Alice Wairimu Nderitu, conseillère spéciale de l’ONU pour la prévention du génocide, dit qu’il y a des indications que certaines violences signalées pourraient à nouveau constituer des crimes de guerre.

« Nous avons des récits de meurtres au porte-à-porte, de personnes déplacées de force et de violences vraiment aveugles – pas seulement de combattants, mais de nombreux citoyens et civils meurent également », a déclaré Jean-Nicolas Armstrong Dangelser, un responsable des urgences. coordinateur de Médecins Sans Frontières qui travaille dans le pays depuis six semaines.

Le Darfour a été presque entièrement coupé du reste du pays et du reste du monde, a déclaré Dangelser. Pendant de longues périodes, son organisation n’a pas pu joindre ses équipes au sud ou au nord du Darfour.

Cet hôpital universitaire d’El Geneina, la capitale du Darfour occidental, est l’une des nombreuses installations médicales qui ont été pillées au Soudan. Médecins sans frontières indique que l’hôpital est actuellement hors service. (Médecins sans frontières ) Il y a aussi des besoins criants à Khartoum, a-t-il dit. Mais comme au Darfour, les travailleurs humanitaires ne peuvent pas accéder à certaines zones en raison de la violence en cours.

« Tout manque pour le moment », a déclaré Dangelser, citant les médicaments, la nourriture et l’eau comme des produits de première nécessité qui n’arrivent pas.

À cette difficulté s’ajoute le niveau de violence auquel les travailleurs humanitaires eux-mêmes sont confrontés, a-t-il déclaré. Médecins sans frontières a déclaré que ses hôpitaux, ses cliniques et son personnel avaient été attaqués et pillés. Certains entrepôts ont été occupés et des médicaments ont été gâchés.

« L’ampleur que nous constatons au Soudan depuis le début du conflit est complètement différente de tout ce que j’ai vu jusqu’à présent », a déclaré Dangelser.

L’un des gardes de l’organisation a été tué par un bombardement à son domicile, a-t-il dit. Il craint que davantage de ses collègues ne meurent à mesure que le conflit s’intensifie.

Médecins sans frontières essaie d’intensifier ses opérations sur le terrain, mais les travailleurs disent qu’il est difficile d’obtenir de l’aide là où elle est nécessaire à temps.

« Nous avons du mal à y envoyer du personnel. Nous avons du mal à nous approvisionner. … Nous soutenons également des réseaux informels de médecins qui créent des cliniques dans leurs communautés d’origine », a déclaré Barbara Deck, infirmière en soins intensifs et co-projet. coordonnatrice auprès de l’organisme.

Les Soudanais attendent l’arrivée d’un camion-citerne pour échanger leurs bidons vides, à Wad Madani, la capitale de l’État soudanais d’al-Jazirah, le 14 juin. Les fournitures essentielles et autres aides tardent à se déplacer dans le pays, selon des groupes d’aide. (AFP via Getty Images)

Deck était à Port-Soudan au début du mois, censé se rendre dans un hôpital de la région de Khartoum. Mais elle n’a finalement pas pu obtenir l’autorisation d’y aller.

« Ce n’est que quelques jours plus tard que nous avons entendu parler d’un incident faisant de nombreuses victimes, où 118 personnes se sont présentées aux urgences, gravement malades », a déclaré Deck.

Médecins sans frontières affirme avoir reçu plus de 1 000 patients dans son service d’urgence de Khartoum au cours des cinq dernières semaines. Plus de 30% d’entre eux avaient subi des blessures par balle, a déclaré Deck. Et l’organisation a déclaré que certains patients étaient des enfants de moins de cinq ans.

« C’est difficile à mettre en mots. Je veux dire, c’est incroyablement frustrant », a déclaré Deck.

Cette semaine, les donateurs internationaux ont promis plus de 1,5 milliard de dollars américains d’aide pour la crise humanitaire. Le Canada a annoncé lundi qu’il enverrait 40 millions de dollars supplémentaires.

Quant à Essa, qui attend toujours des nouvelles de sa famille, il dit que l’aide doit arriver rapidement – et que la communauté internationale doit donner la priorité à la fin du conflit.

« Quel que soit l’appel à l’action humanitaire qu’ils préconisent, il ne pourrait être utile si ces personnes… sont mortes.

