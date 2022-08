Lignes sans fin, retards déconcertants, crocs pendant des jours

Pourtant, en cours de route, le sens traditionnel selon lequel se lancer dans un voyage est à la fois un privilège et un événement potentiellement spécial s’est égaré. De nos jours, les halls d’arrivée et de départ des grands aéroports ressemblent un peu à un vestiaire.

“Avant, les voyages en avion étaient glamour”, a déclaré Valerie Steele, directrice du musée du Fashion Institute of Technology, faisant référence à une époque supposée plus civilisée que la nôtre, lorsque les femmes portaient un chapeau et des gants pour voler et que les hommes s’épanouissaient dans manteau et cravate. Maintenant, bien sûr, le transport aérien s’est transformé en une lutte acharnée pour obtenir plus d’espace pour les jambes, un compartiment supérieur, des privilèges d’embarquement anticipé ou un paquet de collations salées.