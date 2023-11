Lignes, gardiens de départ et citations

L’Avalanche du Colorado connaîtra une grosse pause mardi soir contre les Devils du New Jersey. Nous verrons s’ils sont capables d’en profiter.

Les Devils seront privés de leurs deux meilleurs centres, dont le meilleur marqueur de la LNH, lorsqu’ils affronteront l’Avalanche. Jack Hughes souffre actuellement d’une blessure au haut du corps chaque semaine et ne fait même pas partie de l’équipe pour le moment. Idem pour leur capitaine, Nico Hischier.

Bien que le manque de ces joueurs aux Devils soit énorme, il est important pour l’Avalanche de se concentrer sur le contrôle de ce qu’ils peuvent contrôler, et cela a été un problème ces derniers temps. Non seulement ils ont du mal à marquer, mais ils ont également du mal à garder les rondelles hors de leur propre filet. Habituellement, l’un nourrit l’autre, ce n’est donc pas une grande surprise. Tout ne dépend pas non plus d’Alexandar Georgiev, qui sera de retour devant le filet du Colorado.

“C’est un jeu d’équipe, non?” » a déclaré l’entraîneur adjoint Nolan Pratt ce matin. «Je ne pense pas que quiconque resterait là et blâmerait Georgie pour l’un de nos trois derniers matchs à l’extérieur. Nous n’avons pas performé à la hauteur de nos standards ici en tant qu’équipe, en tant qu’organisation, lors de ces derniers matchs, et c’est quelque chose que nous travaillons à corriger ici.

Nathan MacKinnon est actuellement sous la barre des points par match, et ce n’est certainement pas quelque chose auquel je m’attendais à ce stade de la saison. Il était en feu lors de l’entraînement matinal, plaçant les rondelles dans le coin supérieur du filet, mais il reste à voir si cela peut se traduire ou non dans le match de ce soir.

L’Avalanche n’est cependant pas vraiment inquiète.

“Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous soit préoccupé par sa production”, a déclaré Pratt. “Nous savons que cela viendra pour lui, et je pense qu’avec des gars talentueux, il y a des moments où cela peut arriver par rafales.”

Si l’entraînement de lundi est une indication, Jonathan Drouin aura une autre occasion de jouer sur un trio avec MacKinnon. A lui de montrer qu’il mérite d’y rester.

Les Diables reviendront à Vanecek devant le filet contre l’Avalanche. Quatre joueurs différents ont marqué pour eux lors de leur victoire contre les Blackhawks dimanche, et sans Hughes et Hischier, ils auront besoin de cela pour continuer un peu plus longtemps. Dawson Mercer est un bon jeune joueur qui a finalement obtenu son premier point de la saison ce week-end, et c’est quelqu’un dont ils auront besoin pour intensifier leurs efforts en l’absence de leurs deux centres étoiles.

Le jeu est à nouveau sur TNT (pas d’Altitude cette fois pour confondre tout le monde), alors préparez-vous pour une mise au jeu à 20h22.

Lignes d’avalanches attendues dans le Colorado

Jonathan Drouin – Nathan MacKinnon – Mikko Rantanen

Artturi Lehkonen – Ryan Johansen – Valeri Nichushkin

Miles Wood – Ross Colton – Logan O’Connor

Andrew Cogliano – Ondrej Pavel – Tomas Tatar

La défense

Devon Toews – Cale Makar

Bowen Byram-Sam Girard

Jack Johnson-Josh Manson

Gardiens de but

Alexandre Georgiev

Ivan Prosvetov

Attendu Diables du New Jersey S’aligner

Ondrej Palat-Dawson Mercer-Timo Meier

Tyler Toffoli-Michael McLeod-Jesper Bratt

Max Willman-Erik Haula-Curtis Lazar

Alexander Holtz-Chris Tierney-Nathan Bastian

La défense:

Jonas Siegenthaler-Dougie Hamilton

Kevin Bahl-John Marino

Brendan Smith-Luke Hughes

Gardiens de but :

Vitek Vanecek

Équipes spéciales

Jeu de puissance de l’Avalanche du Colorado : 18,4 %, 17e dans la LNH

Colorado Avalanche Penalty Kill : 92,5 %, 2e dans la LNH

Power Play des Devils du New Jersey : 42,9 %, 1er dans la LNH

Penalty Kill des Devils du New Jersey : 76,3 %, 20e dans la LNH

Comment regarder

Télévision : TNT, Max

Radio : Radio d’altitude 92,5

Heure du jeu : 20h00 HNR (8h22, mise au jeu, probablement)