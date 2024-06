Lignes directrices cliniques du CDC sur l’utilisation de la prophylaxie post-exposition à la doxycycline pour la prévention des infections bactériennes sexuellement transmissibles, États-Unis, 2024

Méthodes

Les lignes directrices ont été élaborées par un groupe de travail multidisciplinaire composé de médecins du CDC possédant une expertise dans les maladies infectieuses, les IST, le VIH et la santé publique. Une revue systématique de la littérature a été menée pour répondre à la question : la doxycycline prise après un rapport sexuel vaginal, anal ou oral diminue-t-elle les IST bactériennes (c.-à-d. la syphilis, la chlamydia et la gonorrhée) par rapport à l’absence de prise de doxycycline ? Les études publiées jusqu’en juin 2023 à l’aide de MEDLINE/PubMed et Embase ont été incluses. Les études qui répondaient aux critères d’inclusion (c’est-à-dire les essais contrôlés randomisés, rédigés en anglais et évaluant la doxy-PEP comme prophylaxie des IST) ont reçu une évaluation sommaire de la force des preuves en utilisant la même approche que celle du Panel sur les lignes directrices antirétrovirales du ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis. Adultes et adolescents (Tableau) (12). Le cadre de notation des recommandations, de l’évaluation, du développement et des évaluations a été utilisé pour peser les avantages et les inconvénients, les valeurs, l’acceptabilité, l’équité et la faisabilité. Les résumés présentés lors de réunions scientifiques majeures (c’est-à-dire la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes et le Congrès mondial sur les IST et le VIH) ont également été examinés. Des analyses de la littérature ont également été menées pour répondre à la question : l’utilisation à long terme de la doxycycline entraîne-t-elle des dommages importants tels que le développement d’agents pathogènes résistants aux antimicrobiens et des effets secondaires dermatologiques, gastro-intestinaux, neuropsychiatriques et métaboliques ? Les preuves n’ont pas été notées. De plus amples détails concernant les stratégies de recherche sont disponibles https://www.cdc.gov/std/treatment/guidelines-for-doxycycline.htm.

En plus des analyses de la littérature, l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes a organisé une consultation virtuelle de deux jours les 5 et 6 décembre 2022, au cours de laquelle plusieurs experts, parties prenantes et membres de la communauté ont discuté de la doxy PEP, y compris les avantages et les inconvénients potentiels de la doxy PEP. utiliser. Le rapport de la réunion (https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/STI-Post-Exposure-Prophylaxis-with-Doxycycline-Report.pdf) a été examiné par le groupe de travail sur l’élaboration des lignes directrices Doxy PEP, et les résultats de la consultation ont été pris en compte lors de l’élaboration de ces recommandations. Une consultation virtuelle de bioéthique a eu lieu les 14 avril et 1er mai 2023 et a réuni des experts en bioéthique, des experts universitaires en maladies infectieuses et en équité en santé, des défenseurs communautaires et du personnel des CDC. Cette consultation a donné lieu à une publication (https://journals.lww.com/stdjournal/citation/9900/ethical_considerations_in_implementing_doxycycline.282.aspx), et les avis d’experts individuels ont été pris en compte lors de l’élaboration des lignes directrices et des plans de mise en œuvre.

Les membres du groupe de travail ont fourni des noms d’évaluateurs potentiels, en visant la diversité des origines et des régions des États-Unis et leur expertise en matière de maladies infectieuses, de prévention des IST et du VIH, de résistance aux antimicrobiens et de thérapeutique. Les pairs évaluateurs ont examiné les projets de recommandations, répondu à cinq questions spécifiques et fourni des commentaires supplémentaires. Les évaluateurs ont révélé tout conflit d’intérêt potentiel et les conflits, le cas échéant, ont été résolus. Le document a été publié le 2 octobre 2023 pendant 45 jours sur le registre fédéral pour commentaires publics. Les commentaires des pairs examinateurs et du public ont été pris en compte et le document a été révisé le cas échéant. Les preuves et les commentaires ont été examinés par le groupe de travail et les recommandations finales ont été élaborées par le personnel du CDC.

Dans ce rapport, les termes HSH et TGW ayant des rapports sexuels avec des hommes sont utilisés tels qu’ils ont été définis par les études qui ont fourni la base de données probantes pour ces orientations. Cependant, le langage utilisé pour décrire les populations ciblées dans ce guide confond à la fois l’identité de genre, l’orientation sexuelle et le comportement sexuel qui peuvent être séparés et distincts pour certaines personnes. De plus, la probabilité d’infection par une IST bactérienne est liée à la fois au comportement et aux réseaux sexuels au sein desquels le comportement se produit.