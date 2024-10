Lignes des Canucks contre les Penguins, 26 octobre 2024

Mettons un terme à l’affrontement d’entraînement entre JT Miller et Elias Pettersson.

C’est la bagarre épique qui a défini toute une génération. Dans un coin, JT Miller, courageux et émotif ; dans l’autre coin, la superstar en difficulté, Elias Pettersson. Leur affrontement à l’entraînement aurait des répercussions étonnantes non seulement sur les Canucks de Vancouver, pas seulement sur la LNH, mais sur la réalité elle-même.

Ou non.

Mercredi, Miller et Pettersson se sont lancés dans l’aventure lors d’un exercice. Après avoir parlé aux membres des médias qui étaient présents, cela est allé au-delà des batailles typiques que vous voyez à l’entraînement, avec les deux se frappant, Miller donnant à Pettersson un contrôle croisé raide dans la poitrine et quelques mots passionnés. Avec une pause de trois jours entre les matchs, cette bagarre a dominé le cycle d’actualités des Canucks, les fans et les médias spéculant sur ce que cela pourrait signifier sur leur relation, la chimie de l’équipe et le prix du thé en Chine.

C’était atroce.

Soyons clairs, même l’initié le plus branché ne sait pas exactement ce qui se passe dans le vestiaire des Canucks. Un seul affrontement entre deux joueurs vedettes ne donne que peu ou pas d’informations sur cette pièce. La psychologie amateur perpétrée ces derniers jours est totalement sans fondement.

Lorsqu’on lui a demandé si cela valait vraiment la peine d’en parler, Miller a répondu sans détour : « Non ».

Lorsque Pettersson a été interrogé sur l’incident, il a répondu : « C’est bien. Je pense que nous devrions nous entraîner avec un avantage. »

Lorsque Rick Tocchet a été interrogé à ce sujet, il a répondu : « Je n’y ai même pas pensé » et « ce n’est même pas grave ».

Alors s’il vous plaît, pouvons-nous simplement y renoncer ?

Voici la seule chose que je dirai à ce sujet : si Pettersson se démarque avec une grosse performance contre les Penguins de Pittsburgh samedi soir, l’affrontement avec Miller ne mérite aucun crédit. Pettersson s’améliore régulièrement à chaque match et a trouvé une certaine alchimie avec Nils Höglander et Conor Garland. Bien qu’il n’ait marqué aucun but lui-même, il a frappé les poteaux et les barres transversales et a préparé ses coéquipiers à de nombreuses occasions de première classe.

Pour moi, Pettersson ressemble à un joueur qui s’adapte à quelques nouvelles limitations physiques et apprendre à utiliser son intelligence, sa vision et son jeu pour rester un joueur dominant. Cela va prendre du temps et du travail acharné pour régler ce problème, pas une brève bagarre avec un coéquipier.

« C’est facile de regarder les statistiques et de dire que je pue, mais je pense que j’ai été meilleur lors des derniers matchs », a déclaré Pettersson. « Tout ce que je peux faire, c’est continuer à jouer et voir ce qui se passe. »

Lignes projetées des Canucks de Vancouver

Malgré une séquence de trois victoires consécutives, les Canucks changeront de trio pour entamer leur match à domicile. Ce ne sera pas un changement majeur, mais Daniel Sprong devrait remplacer Nils Åman.

Sprong a été laissé de côté pendant trois matchs cette saison alors que le personnel d’entraîneurs tente de travailler avec lui pour améliorer son jeu défensif.

Voici les trios projetés pour samedi soir contre les Penguins :

Jake DeBrusk patinera à nouveau avec Miller et Brock Boeser sur le premier trio. Leur chimie est un travail en cours, selon Miller.

« Ça va mieux », a déclaré Miller. « Je pense que nous avons plus de temps de possession dans la zone O dans les matchs. Je pense que nous avons été en quelque sorte un et fini et c’est plutôt frustrant. Je pense que nous cherchons à avoir un meilleur jeu en ligne.

Il y a aussi la question de savoir si Miller effectuera des mises en jeu, car Brock Boeser a remporté la majeure partie des tirages pour sa ligne au cours des derniers matchs après s’être blessé au bras gauche lors de la mise en jeu d’ouverture contre les Flyers de Philadelphie.

« Je me sens plutôt bien », a déclaré Miller. « Cela a été un bon moment pour prendre quelques mesures la semaine dernière pour essayer de faire les bonnes choses alors que nous n’avons qu’un seul match en cinq, six ou sept jours, quoi qu’il en soit. Donc, je me sens bien, ça arrive. «

Après avoir été envoyés dans la AHL pour une journée, Arshdeep Bains et Erik Brännström seront tous deux de l’alignement samedi. Derek Forbort rejoindrait l’équipe aujourd’hui mais ne jouerait pas, tandis que Dakota Joshua a encore besoin de plus de temps pour se remettre à niveau.

Le gardien partant des Canucks sera Kevin Lankinen pour un quatrième match consécutif.

Lignes projetées des Penguins de Pittsburgh

Les Penguins ont du mal à démarrer la saison, avec une fiche de 3-5-1 et un différentiel de buts de moins-12. Pourtant, il ne faut pas les prendre à la légère. Sidney Crosby et Evgeni Malkin demeurent aussi dangereux que jamais et marquent des points tout au long de leur alignement.

Le principal problème des Penguins n’est pas de marquer des buts ; cela les empêche. Ils abandonnent le troisième taux le plus élevé de la ligue en termes de buts contre 5 contre 5.

C’était le problème lors de leur dernier match contre les OIlers d’Edmonton vendredi soir, alors que les Oilers ont marqué trois buts à forces égales, puis ont ajouté un quatrième but en avantage numérique pour infliger aux Penguins une défaite de 4-0.

Les Penguins ont mélangé les trios après la défaite, plaçant Rickard Rakell au premier trio et faisant appel à Valtteri Puustinen pour Cody Glass. Voici les lignes :

Drew O’Connor – Sidney Crosby – Rickard Rakell

Anthony Beauvillier-Evgeni Malkin-Bryan Rust

Michael Bunting-Lars Eller-Valtteri Puustinen

Kevin Hayes – Noel Acciari – Jesse Puljujarvi

Marcus Pettersson-Kris Letang

Matt Grzelcyk – Erik Karlsson

Ryan Graves – Jack St.Ivany

Alex Nedeljkovic

Joël Blomqvist

L’ancien Canuck Anthony Beauvillier a patiné sur le troisième trio vendredi, mais a été transféré au deuxième trio avec Evgeni Malkin pour le match de ce soir.

Après que Joel Blomqvist ait débuté vendredi soir contre les Oilers, le gardien partant des Penguins sera vraisemblablement Alex Nedeljkovic contre les Canucks. Nedeljkovic a connu des difficultés lors de ses deux départs, avec un pourcentage d’arrêts de .869.