Lignes des Canucks contre les Flames, 9 octobre 2024

[ad_1]

Arturs Silovs sera le gardien partant des Canucks de Vancouver lors de la soirée d’ouverture.

Les Canucks de Vancouver débuteront la saison régulière à domicile mercredi soir contre leur ancien rival de la division Pacifique, les Flames de Calgary.

Les partisans attendent avec impatience le retour du hockey des Canucks depuis la passionnante série éliminatoire de la saison dernière et le même gardien de but qui était dans le filet des Canucks à la fin de cette série sera dans le filet pour le match d’ouverture à domicile : Arturs Silovs.

Le gardien de 23 ans n’a encore disputé que neuf matchs de saison régulière dans la LNH, mais ce nombre devrait augmenter considérablement cette saison, surtout avec Thatcher Demko qui prend son temps pour retrouver une pleine santé. Il se battra pour les départs avec le vétéran remplaçant Kevin Lankinen, tout en cherchant également à prouver qu’il a sa place dans la LNH même lorsque Demko reviendra dans l’alignement.

Il y a des dizaines d’histoires intrigantes à l’approche de cette saison, des deux nouveaux coéquipiers d’Elias Pettersson à Aatu Räty qui fait sortir les Canucks du camp d’entraînement, mais prenons un moment pour saluer Danton Heinen.

Quand Heinen grandissait à Langley, en Colombie-Britannique, il rêvait de jouer un jour pour les Canucks. Il a même foulé la glace du Rogers Arena pour un match des Canucks à l’âge de 12 ans, se joignant à l’équipe pour l’hymne national en 2008.

Mercredi soir, avec ses parents détenteurs d’abonnements dans la foule, ainsi que de nombreux autres membres de sa famille et de ses amis, il vivra ce rêve. Et il ne sera pas seulement dans l’alignement ; comme ses idoles, Markus Näslund et les Sedin, il sera sur la première ligne.

Heinen ne marquera peut-être pas comme Näslund et les Sedins – il jouera davantage le rôle d’Alex Burrows aux côtés de JT Miller et Brock Boeser – mais il devrait quand même être un élément précieux de l’alignement des Canucks cette saison avec son jeu dans les deux sens, sa vitesse. l’échec-avant et les pénalités de capacité à tuer. Mais peut-être pourra-t-il allumer la lampe devant sa famille et ses amis mercredi soir pour lancer la saison.

Lignes projetées des Canucks de Vancouver

Pour tous ceux qui ont regardé les Canucks au camp d’entraînement et en pré-saison, il n’y aura pas de surprises dans l’alignement des Canucks mercredi soir. Les lignes avant et les paires défensives développées au cours de la pré-saison seront toujours en place avec seulement des ajustements mineurs.

Pius Suter sera une décision de match, Aatu Räty étant susceptible de centrer le troisième trio à sa place, jouant entre Nils Höglander et Conor Garland, comme il l’a fait tout au long du camp d’entraînement et de la pré-saison.

Voici les lignes projetées :

Il s’agit d’un groupe d’attaquants profonds avec un top six qui semble prêt à faire des dégâts. Les lignes de JT Miller et Elias Pettersson sont 1a et 1b, mais on pourrait affirmer que les six dernières sont 3a et 3b.

Le gros point d’interrogation qui me reste concerne le corps défensif des Canucks après la première ligne. Carson Soucy et Tyler Myers formaient un bon duo la saison dernière, mais il est troublant de voir Myers encore parmi les quatre premiers de l’équipe. Pendant ce temps, Derek Forbort et Vincent Desharnais n’avaient pas fière allure en pré-saison mais rien n’est réel jusqu’au début de la saison régulière.

L’entraîneur-chef Rick Tocchet a confirmé qu’Arturs Silovs sera le gardien partant devant Kevin Lankinen.

Lignes projetées par les Flames de Calgary

Personne n’attend grand-chose des Flames de Calgary cette saison, mais ils ne devraient pas être complètement écartés. Ils ont suffisamment de talent pour être compétitifs à chaque match.

La pire chose qui puisse arriver aux Flames, c’est qu’ils se retrouvent dans un milieu pâteux, comme les Canucks l’ont été pendant des années : pas assez bons pour participer aux séries éliminatoires, mais pas assez mauvais pour obtenir de bonnes cotes au repêchage. ArgentPuck leur donne 22 % de chances de participer aux séries éliminatoires et une chance de 4,6% d’obtenir le premier choix au classement général.

Voici les lignes projetées des Flames pour mercredi soir, gracieuseté du diffuseur des Flames Derek Wills:

Samuel Honzek – Nazem Kadri – Andrei Kuzmenko

Connor Zary-Mikael Backlund-Blake Coleman

Jonathan Huberdeau – Martin Pospisil – Anthony Mantha

Ryan Lomberg-Kevin Rooney-Adam Klapka





MacKenzie Weegar – Daniil Miromanov

Kevin Bahl – Rasmus Andersson

Jake Bean – Brayden Pachal

Dan Vladar

Dustin Loup