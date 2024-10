Lignes de pré-saison des Canucks contre Oilers, 30 septembre 2024

Les défenseurs recrues Elias Pettersson et Kirill Kudryavtsev pourraient jouer de grosses minutes contre Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Avec seulement deux autres matchs préparatoires à jouer, les Canucks de Vancouver ne disposent toujours pas d’un alignement comparable à celui qu’ils auront lors de la soirée d’ouverture.

Lundi soir, les Canucks affronteront les Oilers d’Edmonton et jetteront leurs enfants aux loups, alors qu’une formation de la AHL et de nombreux espoirs affrontera certains des meilleurs que les Oilers ont à offrir. En particulier, leur défense ne comportera qu’un seul défenseur susceptible de faire partie de l’alignement d’ouverture contre Connor McDavid et Leon Draisaitl.

C’est une décision intéressante de la part des Canucks, surtout avec autant de nouveaux visages sur la liste. Au lieu de disputer quelques matchs préparatoires avec une formation majoritairement établie, les Canucks n’en auront probablement qu’un.

Le plus remarquable est que JT Miller ne devrait pas être dans l’alignement lundi. Le meilleur buteur des Canucks de la saison dernière n’a pas encore joué lors de la pré-saison, même s’il a joué un rôle de premier plan dans la façon dont l’équipe a commercialisé ses matchs préparatoires, promettant même qu’il apparaîtrait lors du premier match.

Miller a participé au camp d’entraînement des Canucks et s’est entraîné avec l’équipe, donc il n’y a peut-être rien de mal, mais il est étrange qu’il soit le seul vétéran qui n’a pas encore foulé la glace. En même temps, voir des blessures dans la ligue comme Drew Doughty et Patrik Laine, c’est peut-être pour le mieux.

Le match de lundi soir sera diffusé sur Sportsnet Pacific à 18h00 PDT.

Lignes projetées des Canucks de Vancouver

Même si les Canucks n’ont pas eu d’entraînement matinal lundi, le journaliste des Oilers Jason Gregor a rapporté les lignes attendues des Canucks hors d’Edmonton. Même si les Canucks compteront une poignée de vétérans de la LNH dans l’alignement, jusqu’à 11 des 20 joueurs de l’alignement pourraient débuter la saison avec les Canucks d’Abbotsford dans la AHL.

Voici les lignes projetées, qui seront mises à jour lorsque les Canucks prendront la glace pour s’échauffer :

Il y a quelques choses à noter ici. Le plus intrigant est peut-être la ligne diacritique de Nils Höglander, Aatu Räty et Jonathan Lekkerimäki.

Höglander et Räty sont coéquipiers depuis le début du camp d’entraînement, mais Conor Garland est leur troisième tout le temps. Cela donne l’impression que c’est à la fois une opportunité pour Räty de faire ses preuves sans le jeu exceptionnel de possession de rondelle de Garland et une chance pour Lekkerimäki de prouver qu’il peut se débrouiller sans les six meilleurs attaquants avec lesquels il a joué jusqu’à présent en pré-saison.

La combinaison de Phil Di Giuseppe, Max Sasson et Kiefer Sherwood est également intéressante car c’est un trio qui pourrait très bien parfois être un quatrième trio pour les Canucks cette saison si des blessures surviennent.

La défense est rude, avec trois vétérans sur le côté droit qui sont tous des gars à la limite du 6/7. Elias Pettersson et Kirill Kudryavtsev sur le côté gauche pourraient jouer des minutes importantes contre McDavid et Draisaitl, ce qui constitue un test difficile pour les jeunes défenseurs.

Lignes projetées par les Oilers d’Edmonton

Les Oilers lignes avancées attendues pour le match de lundi soir, ils ne sont pas très éloignés de ce qu’ils pourraient jouer en saison régulière, surtout au centre, même si leur défense ne sera pas aussi solide.

Il y aura quelques anciens Canucks dans l’alignement, dont un qui occupera une place de choix aux côtés de Connor McDavid.

Voici les lignes projetées pour les Oilers :

Vasily Podkolzin – Connor McDavid – Corey Perry

Jeff Skinner-Léon Draisaitl-Viktor Arvidsson

Mattias Janmark – Adam Henrique – Connor Brown

Drake Caggiula-James Hamblin-Lane Pederson

Brett Kulak – Josh Brown

Travis Dermott – Troy Stecher

Ben Gleason – Ty Emberson

Stuart Skinner

Collin Délia

Vasily Podkolzin jouer avec McDavid est potentiellement une grande histoire, même si les chances sont faibles qu’il débute la saison régulière sur ce trio. Ce sera au moins une bonne occasion pour lui de faire ses preuves face à son ancienne équipe.

Parmi les autres anciens Canucks participant à ce match figurent les défenseurs Travis Dermott et Troy Stecher, l’attaquant Lane Pederson et le gardien de but Collin Delia, bien qu’il soit peu probable que Delia apparaisse réellement dans le match car il n’est que le remplaçant prévu. Dermott est avec les Oilers sous PTO, mais pourrait décrocher un contrat après une pré-saison assez solide.