Lignes de pré-saison des Canucks contre Kraken, 27 septembre 2024

Kevin Lankinen obtiendra le départ devant le filet des Canucks de Vancouver à Seattle.

Les Canucks de Vancouver ont affronté le Kraken de Seattle lors de leur premier match de pré-saison cette année et il y a eu beaucoup plus de vitriol et de venin que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un match sans réelles conséquences.

Il y a eu des bagarres, des mêlées et beaucoup de mots méchants lors du match de mardi et maintenant, trois jours plus tard, les deux équipes s’affronteront à nouveau, mais avec des compositions modifiées.

Les Canucks ont remporté leurs deux matchs préparatoires jusqu’à présent, mais l’entraîneur-chef Rick Tocchet veut toujours voir plus de ses joueurs alors qu’il cherche à inculquer un style de jeu plus rapide.

« Pour jouer vite, il faut revenir vite — je pensais que nous étions en roue libre », a déclaré Tocchet après le match de mercredi contre les Flames de Calgary. « Vous devez être en forme pour jouer ce match, alors nous allons continuer à patiner fort. Si vous voulez jouer à ce rythme, vous devez être en forme. Donc, je pense que nous avons Je dois mettre quelques gars au courant, ce qui est bien.

« Les deux matchs se sont bien passés », a-t-il ajouté. « Je pense juste que nous devons aller un peu plus vite, réfléchir plus vite. »

Le Kraken, quant à lui, cherche peut-être à se venger après que les Canucks aient pris le dessus sur eux mardi. Jusqu’à présent, le Kraken a perdu ses deux matchs préparatoires, une tendance qu’ils viseront à arrêter vendredi soir à Seattle.

Lignes projetées des Canucks de Vancouver

Les Canucks n’ont pas patiné vendredi matin, nous n’avons donc pas eu un aperçu de leurs trios et de leurs paires. Nous pouvons cependant émettre une hypothèse fondée sur leurs pratiques et la liste qu’ils emmèneront à Seattle.

Ces trios et paires seront mis à jour une fois que les Canucks prendront la glace pour s’échauffer avant la mise au jeu à Seattle :

Selon Tocchet, Kevin Lankinen sera le gardien partant des Canucks à Seattle. Ce sera la première apparition sous le maillot des Canucks pour Lankinen, qui a signé avec les Canucks il y a moins d’une semaine. Jusqu’à ce que Demko revienne de sa rééducation, Lankinen et Arturs Silovs devraient se battre pour les départs dans le filet des Canucks.

L’aspect le plus intrigant de l’alignement de vendredi est que Kiefer Sherwood aura probablement la chance de jouer avec Elias Pettersson et Jake DeBrusk. La question de savoir qui jouera avec Pettersson est totalement en suspens : l’espoir recrue Jonathan Lekkerimäki a été leur coéquipier tout au long du camp d’entraînement, mais il y a beaucoup d’autres candidats pour le poste.

« Il existe de nombreuses options différentes », a déclaré Tocchet. « Je pourrais mettre [Höglander] à gauche et je sais que Jake peut jouer sur le côté droit. C’est aussi un bon ailier droit. Sherwood pourrait y aller, il y a beaucoup de gars différents. Je pense que Lekkerimäki a fait du bon travail pendant son séjour là-bas. C’est un travail que nous recherchons quelqu’un pour prendre en charge. Il est important que nous trouvions un gars qui puisse accélérer le rythme. C’est la même chose, Petey doit aussi accélérer le rythme, donc nous devons nous assurer de régler cette ligne. »

Sherwood a patiné sur cette ligne à l’entraînement jeudi. Au cours des dernières années, Sherwood s’est taillé une place dans l’équipe de la LNH grâce à un jeu d’échecs avant et de frappes lourdes, mais avant cela, il a accumulé des points dans la AHL grâce à sa créativité et sa vision, donc il pourrait y avoir une place pour lui dans la LNH. bon rôle dans le top six.

JT Miller n’a pas encore participé à la pré-saison mais s’est entraîné avec l’équipe, il n’est donc pas clair s’il soigne une blessure mineure ou si l’équipe prend simplement son temps pour l’intégrer dans l’alignement. Tocchet a affirmé que Miller jouerait en pré-saison à un moment donné, mais n’est pas pressé de l’intégrer dans l’alignement après avoir excellé dans leurs tests de condition physique.

En défense, nous pouvons nous attendre à voir Kirill Kudryavtsev, Sawyer Mynio et Christian Felton pour la première fois cette pré-saison, bien que les Canucks aient sept défenseurs qui se rendront à Seattle, probablement pour une assurance contre les blessures. Le défenseur vétéran de la AHL Christian Wolanin est l’autre défenseur qui pourrait faire partie de l’alignement.

Mynio et Felton sont jumelés depuis la Young Stars Classic et sont restés en grande partie ensemble tout au long du camp d’entraînement, c’est donc un duo probable. Pendant ce temps, avec Carson Soucy et Vincent Desharnais jumelés pendant la majeure partie du camp, il semble probable que Derek Forbort et Tyler Myers auront l’occasion de jouer ensemble pour voir s’ils peuvent trouver une certaine alchimie avant la saison régulière.

Cela laisse Kudryavtsev se procurer une opportunité majeure avec Filip Hronek. Kudryavtsev a impressionné grâce aux Young Stars et au camp d’entraînement, ce sera donc potentiellement l’occasion pour les Canucks de voir comment il peut gérer une concurrence difficile au niveau de la LNH.

Lignes projetées par le Seattle Kraken

Le Kraken va glace une gamme plus expérimentée à Seattle qu’à Vancouver, ce qui est typique de la pré-saison. Les équipes aiment faire de leur mieux à domicile pour leurs partisans.

Jaden Schwartz – Chandler Stephenson – Oliver Björkstrand

Eeli Tolvanen – Shane Wright – Jordan Eberle

Jani Nyman-Ben Meyers-Brandon Biro

Lleyton Roed – Mitchell Stephens – Ryan Winterton

Ryker Evans-Adam Larsson

Jamie Oleksiak – Brandon Montour

Josh Mahura – Maxime Lajoie

Joey Daccord

Nicolas Kokko

Le Kraken glacera deux premières lignes assez dangereuses, centrées par leur meilleur attaquant libre Chandler Stephenson et le meilleur espoir Shane Wright. Ces attaquants devraient donner un bon test aux recrues en défense des Canucks.

En défense, le Kraken aura la signature d’agent libre Brandon Montour dans l’alignement avec son partenaire défensif attendu Jamie Oleksiak, ainsi que le vétéran Adam Larsson.

Joey Daccord, qui a accordé 2 buts sur 19 tirs lors d’une défaite contre les Canucks mardi, obtiendra le départ pour le Kraken.