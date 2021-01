le rangée entre l’UE et AstraZeneca sur l’offre de son vaccin COVID-19 met en évidence la tension sur les approvisionnements alors que l’Europe peine à déployer des programmes de vaccination.

La Commission européenne se dit insatisfaite de l’explication de la société pharmaceutique pour les retards qui entraîneront une baisse des approvisionnements attendus de 60%. AstraZeneca se dit engagée à faire de son mieux mais a connu des problèmes de production.

Dans quelle mesure l’UE est-elle dépendante d’AstraZeneca?

L’accord de la Commission européenne avec AstraZeneca, annoncé en août dernier, est l’un des six contrats conclus avec des sociétés pharmaceutiques pour fournir 2,3 milliards de doses de futurs vaccins contre les coronavirus.

le accord avec la société anglo-suédoise devait fournir à l’UE jusqu’à 400 millions de doses de son vaccin (300 millions au départ avec une option pour 100 millions supplémentaires), développé en partenariat avec l’Université d’Oxford. Il a l’avantage d’être moins cher à produire que ses concurrents tout en étant plus facile à stocker et à transporter.

Sur ces six contrats, seuls deux vaccins ont jusqu’à présent reçu une autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne. Le vaccin BioNTech-Pfizer a été autorisé le 21 décembre, avec l’approbation du vaccin développé par Moderna le 6 janvier.

L’accord avec BioNTech-Pfizer porte jusqu’à 600 millions de doses. Il a également connu des problèmes de production. Le contrat avec Moderna prévoit de fournir jusqu’à 160 millions de doses.

Cependant, plusieurs pays de l’UE auraient refusé d’acheter les vaccins Pfizer et Moderna, estimant qu’ils étaient trop chers et difficiles à déployer. Ils font donc confiance à AstraZeneca, ajoutant à la tension sur la distribution.

Pourquoi AstraZeneca a-t-il réduit ses approvisionnements prévus vers l’UE?

AstraZeneca attribue les problèmes de production sur son site en Belgique à la réduction de ses approvisionnements prévus. Il dispose de quatre sites en Europe dont deux au Royaume-Uni.

Le directeur général de la société, Pascal Soriot, a déclaré qu’étant donné le court laps de temps entre la création, la production et la livraison prévue du vaccin, des «problèmes» ou des «problèmes de mise à l’échelle» sont à prévoir – et ont effectivement été rencontrés au Royaume-Uni et au NOUS.

« Mais le contrat britannique a été signé trois mois avant l’accord européen sur les vaccins. Donc, avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés », a déclaré Soriot dans un entretien publié dans les journaux européens.

Cette explication n’a pas satisfait la Commission européenne. Les responsables ont suggéré que les raisons invoquées ne sont « pas assez claires » et que les usines britanniques devraient être en mesure de fournir des doses à l’UE pour combler le déficit.

Quel est le rôle de la Commission en matière de vaccins?

La Commission européenne a pris en charge l’achat des vaccins, bien que le déploiement soit entre les mains de chaque pays de l’UE.

Il dit que c’est Stratégie vaccinale est de sécuriser la production de vaccins et d’assurer des approvisionnements suffisants dans les États membres, ce qu’elle fait par le biais d’accords d’achat anticipé avec les producteurs.

Il adapte également les réglementations de l’UE à l’urgence pandémique, ce qui permet une flexibilité pour accélérer la production et la distribution des vaccins. Il aide à identifier les groupes vulnérables et surveille l’efficacité des stratégies nationales de vaccination.

La Commission ajoute qu’elle a investi dans le financement de la recherche, dont 660 millions d’euros (747 millions d’euros) dans le cadre du programme Horizon 2020 pour développer des vaccins, des traitements, des tests et des systèmes médicaux.

Cependant, « l’UE a investi beaucoup moins que le Royaume-Uni et les États-Unis sur le front des vaccins », selon Rasmus Bech Hansen, PDG de la société de sciences de la vie Airfinity, qui a collecté des données sur les vaccins.

Il a dit à la BBC que l’UE a misé tôt sur les candidats vaccins, en particulier Sanofi-GSK qui s’est avéré être un candidat peu fiable.

« Le plus gros problème est que lorsque vous êtes dans une pandémie, la vitesse est essentielle, et un pays doit faire des choses qu’il ne ferait normalement pas autrement, et vraiment essayer d’aller aussi vite que possible », at-il ajouté.

Pourquoi le vaccin AstraZeneca n’a-t-il pas été approuvé plus tôt dans l’UE?

Le vaccin AstraZeneca / Oxford a été approuvé au Royaume-Uni le 30 décembre, un mois avant l’UE. Il devrait être autorisé par le régulateur européen, l’Agence européenne des médicaments (EMA) vendredi 29 janvier.

Le Royaume-Uni a utilisé un processus d’autorisation d’urgence pour faire approuver et distribuer ses vaccins, ce qui permet une utilisation temporaire. L’EMA a déclaré que cette option n’était pas ouverte à l’UE, qui a utilisé un processus plus long impliquant la contribution des 27 États membres.

Les responsables de l’EMA auraient travaillé 24 heures sur 24 sur le processus d’approbation, avec échanges de courriels signalés entre le personnel même à 4 heures du matin.