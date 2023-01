Ligne RRR Golden Globes 2023: Pooja Bhatt dénonce les trolls pour s’être moqués du “faux” accent de JR NTR

L’opus magnum de SS Rajamouli, RRR, fait la une des journaux en créant l’histoire en remportant des distinctions aux Golden Globes Awards. Le film a rendu l’Inde fière après avoir remporté le titre de la meilleure chanson originale pour le morceau Telugu Naatu Naatu. Alors que le pays célèbre cet exploit, une section d’internautes suit également le film, Jr NTR. L’acteur de Bollywood Pooja Bhatt est venu soutenir les créateurs et la superstar Telugu.

Lors des 80e Golden Globes Awards, RRR a ramené le titre de la chanson originale à la maison pour Naatu Naatu. Alors que l’équipe a basculé en Amérique en prenant le cinéma indien à l’échelle internationale et en créant l’histoire, certains sont mécontents de la réussite. Les gens ont trouvé que la piste Telugu ne méritait pas de remporter le prix et ont qualifié Jr. NTR de faux alors qu’il interagissait avec les médias interactifs avec un accent lors de la cérémonie de remise des prix. Ils ont montré leur mécontentement envers le héros qui a joué Bhem dans le drame périodique.

Pooja Bhatt a donné une réponse appropriée à ceux qui se moquent du film derrière leurs écrans. Les créateurs du film Telugu n’ont pas encore commenté, mais Pooja n’a pas pu supporter les trolls et a vivement réagi aux critiques. Elle a tweeté que c’est une tendance humaine à supporter son propre chagrin mais ne peut pas prendre le bonheur des autres.

Insaan ki fitrat hai ke woh apna dukh jhel leta hai par doosron ka sukh bardaashth nahin kar sakta ? https://t.co/cbTAEcIIrP Pooja Bhatt (@PoojaB1972) 12 janvier 2023

Cela a commencé lorsque le scénariste Aniruddha Guha a appelé ceux qui appelaient Naatu Naatu ordinaire, RRR moyen et se moquaient de l’accent de JR NTR. Il s’est rendu sur le site de micro-blogging Twitter et a écrit quelle misère ils supportent depuis l’enfance qui ne peut pas supporter le bonheur de quelqu’un. À cela, Pooja Bhatt a donné une réponse sauvage contre les trolls et est venue en soutien de RRR dans laquelle sa sœur Alia Bhatt a joué le rôle de Sita, la fiancée de Ram.

Pooja Bhatt a félicité l’équipe RRR et le compositeur MM Keeravaani qui ont soulevé le trophée aux Golden Globes Awards pour Naatu Naatu. Elle est fière d’avoir collaboré avec lui pour cinq de ses films auxquels il a prêté sa musique.