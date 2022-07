Ligne offensive intérieure – Shaw Local

Bienvenue dans la sixième de notre série en 12 parties alors que nous vous préparons pour le camp d’entraînement Bears 2022 en examinant chaque groupe de position sur le tableau de profondeur, les équipes spéciales et le nouveau personnel d’entraîneurs.

Nous vous apporterons de brefs rapports de dépistage avec des avantages et des inconvénients pour chaque joueur notable, comment chaque groupe se compare au reste de la NFL, les surprises et les déceptions potentielles projetées, la liste finale de 53 hommes et probablement les gardiens de l’équipe d’entraînement.

Ce groupe est beaucoup plus sédentaire, bien qu’incluant probablement des plafonds plus bas, que les plaquages.

Cela dit, la place de garde droite de départ est toujours à gagner, et il reste un mystère ce que Lucas Patrick a fait pour être doué de la place de centre de départ de Sam Mustipher sans combat.

Cody Whitehair

Whitehair est la seule chose sûre dans ce groupe avec une saison de Pro Bowl au centre à son actif et des campagnes meilleures que solides à la garde gauche au cours des deux dernières saisons.

[ Top 25 most important Bears in 2022: No. 21 Cody Whitehair ]

Plus important encore, il est du genre fort mais silencieux et dédaigne les projecteurs, mais chaque joueur de ligne dans le vestiaire l’admire et le suivra partout où il mènera.

Le plus gros plus : Peut jouer n’importe où sur la ligne, et il est construit pour le jeu de course à lecture de zone extérieure du coordinateur offensif Luke Getsy.

La plus grande préoccupation: Aucun, vraiment. Whitehair est le premier joueur offensif dont je peux dire cela.

LucasPatrick

Patrick est un agent libre recrue non repêché des Packers de Green Bay qui a eu besoin de quatre saisons pour devenir partant à la garde en 2020. Il a ensuite commencé le premier match de 2021 à la garde gauche mais a perdu le poste au profit de Jon Runyan Jr. lors de la semaine 2.

[ Top 25 most important Bears in 2022: No. 10 Lucas Patrick ]

Il a eu deux départs d’urgence au centre à la fin de la saison 2019 lorsque Corey Linsley est tombé et a pris la relève au centre lors de la semaine 7 l’année dernière après que Josh Meyers a été blessé lors de la semaine 6 contre les Bears. Patrick a ensuite terminé la saison au centre.

Le plus gros avantage: Il a été solide mais peu spectaculaire la saison dernière en remplacement de Meyers.

La plus grande préoccupation: Patrick est un remplaçant de carrière que les Packers ont choisi de ne pas re-signer après la performance de l’an dernier.

Sam Mustipher

Mustipher manque de taille naturelle et d’un grand athlétisme, mais est un bon technicien et un excellent étudiant du jeu qui a pris la place de centre de départ à environ un tiers de la saison 2020 et a commencé 24 des 26 derniers matchs là-bas.

[ Top 25 most important Bears in 2022: No. 24 Sam Mustipher ]

Il a été fondamentalement moyen mais semble manquer de la méchanceté de Patrick, bien qu’il puisse toujours être le meilleur joueur.

Le plus gros avantage: Un bourreau de travail qui fait un excellent travail en reconnaissant les défenses et en faisant des appels de ligne.

La plus grande préoccupation: Le manque de traits naturels lui donne un plafond assez bas.

Zacharie Thomas

Thomas est une perspective intéressante qui a été le septième choix au sixième tour du repêchage de cette année par les Bears après avoir joué partout sauf au centre de l’État de San Diego. Il peut être le meilleur ajustement et le meilleur espoir pour le poste de garde droit de départ si Larry Borom reste au tacle et que Teven Jenkins n’a pas sa chance.

Le plus gros avantage: Grande taille, le directeur général de la méchante série Ryan Poles recherche et un très bon ajustement à la garde dans le schéma de Getsy.

La plus grande préoccupation: Prédire les carrières de la NFL pour les choix de repêchage de sixième ronde.

Ja’Tyre Carter

Un plaqueur à l’université, Carter a le type de corps et l’athlétisme pour faire de lui une perspective de développement intéressante à la garde.

Le plus gros avantage: Il est un mauler dans le jeu de course et devrait passer la saison dans l’équipe d’entraînement à s’adapter au passage de la Southern University à la NFL.

La plus grande préoccupation: Changement de poste, grosse progression en classe, qui sait ?

Willie Wright, Doug Kramer, Dieter Eiselen

Wright et Eiselen sont essentiellement des guerriers d’escouade qui recherchent toujours le chaînon manquant. Kramer est un enfant local de Hinsdale pour lequel vous devez tirer mais, honnêtement, un joueur que les Bears aiment apparemment plus que la plupart des dépisteurs à qui j’ai parlé et est essentiellement un Mustipher du pauvre.

Le maigre

Où ils se situent dans la NFL: Ce groupe n’est ni le meilleur ni le pire de la moitié inférieure de la ligue avec un étalon à Whitehair mais sinon beaucoup de si.

Potentiel: Si les Polonais savent quelque chose sur Patrick, presque personne d’autre ne le sait et que Thomas émerge comme la recrue que vous ne pouvez pas garder hors du terrain comme certains le pensent, ils pourraient être assez bons. Ils correspondent tous au nouveau schéma de Getsy.

Des surprises: Soit Borom, soit Jenkins se retrouve à la garde droite et tout à coup tout l’intérieur a l’air beaucoup plus fort.

Déceptions: Le centre et le garde droit pourraient finir par être des points faibles tout au long de la saison.

Résultat: Whitehair, Patrick et Thomas semblent sûrs des choses, et Mustipher devrait l’être, mais il semble que Poles ne soit pas fan. Carter ressemble à un verrou pour l’équipe d’entraînement, et le reste est un coup de dés.

Au cas où vous l’auriez manqué : les épisodes précédents de notre série d’aperçus de la saison 2022