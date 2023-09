Ligne musicale de Gadar 2 : le compositeur original Uttam Singh réfute les affirmations d’Anil Sharma selon lesquelles il aurait obtenu l’autorisation d’utiliser des chansons dans la suite

Gadar 2 a constitué une solide collection au box-office et est considéré comme un film à succès de tous les temps avec Ensoleillé Deol, Ameesha Patel et plus de célébrités. Le Anil Sharma Le film de réalisateur avait recréé deux des chansons originales à succès, Udd Jaa Kaale Kaava et Main Nikla Gaddi Leke. Les chansons ont été composées à l’origine par le directeur musical Uttam Singh. Cependant, les créateurs de Gadar 2 n’ont pas vraiment demandé sa permission avant d’utiliser les chansons.

Le directeur musical de Gadar, Uttam Singh, réfute les affirmations d’Anil Sharma selon lesquelles il aurait demandé l’autorisation d’utiliser deux de ses chansons

Uttam Singh, le directeur musical de Gadar, a nié les affirmations du réalisateur Anil Sharma selon lesquelles il avait obtenu la permission du directeur musical original pour utiliser les chansons populaires. Dans une interview avec un portail d’information sur le divertissement en ligne, Uttam Singh a déclaré qu’Anil l’avait seulement appelé et lui avait parlé de la sortie du film original avant la suite. Il ne lui a rien dit sur les chansons. Anil a appelé Singh au bureau et lui a demandé de retravailler la musique originale alors que Gadar était en train de rééditer dans les salles. Singh a accepté et a révélé que la société de musique n’était pas satisfaite des dépenses engagées pour retravailler la musique.

Uttam Singh n’a jamais informé de l’utilisation de chansons originales dans un nouveau film ?

Uttam Singh dit à Bollywood Hungama qu’Anil Sharma lui a fait entendre la chanson de Khairiyat dans une autre pièce. Il l’a trouvé désaccordé et l’a réparé. Mais Singh a refusé les affirmations selon lesquelles Anil Sharma lui aurait demandé la permission ou lui aurait fait entendre les autres chansons. « Aucune autorisation ne m’a été retirée », déclare le compositeur de musique. Il demande au réalisateur quelle est son identité et répond à Gadar, ajoutant que Gadar n’est pas qu’un film.

Regardez la vidéo de la fête du succès de Gadar 2 ici :

Les affirmations d’Anil Sharma ; La réponse d’Uttam Singh

Plus tôt, Anil Sharma avait affirmé qu’Uttam Singh se sentait coupable d’avoir créé une controverse. Le réalisateur a expliqué qu’une montagne avait été créée à partir d’une taupe et a félicité le compositeur de musique en le qualifiant d’homme en or pur. Uttam Singh a affirmé que le respect et les frontières revêtaient une grande importance en Inde, tout comme les droits créatifs. Il a dit que c’était très mauvais de la part d’Anil Sharma de le garder dans l’ignorance de l’utilisation de ses chansons dans la suite.

Le nouveau film vedette de Sunny Deol a réalisé un chiffre d’affaires de Rs 520 crores au box-office national. Récemment, les fabricants ont baissé le prix pour profiter des fêtes de fin d’année.