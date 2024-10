Ligne Elizabeth conçue pour avoir une « simplicité élégante »

Cette vidéo présente l’infrastructure Elizabeth Line des studios Grimshaw, Maynard, Equation et Atkins, qui est l’un des six projets présélectionnés pour le RIBA Stirling Prize de cette année.

Il s’agit du plus grand projet de la liste restreinte de cette année, qui fait l’objet d’une série de courts métrages actuellement publiée par Dezeen en collaboration avec le Institut royal des architectes britanniques (RIBA).

Décrit par RIBA comme « un exploit gigantesque de construction et de collaboration », le projet supervisé par Grimshaw, Maynard, Équation et Atkins Il s’agit de la plus grande extension du réseau ferroviaire souterrain de Londres depuis plus d’un siècle.

La ligne Elizabeth, qui sera utilisée par 200 millions de personnes par an, est conçue pour paraître à la fois élégante et simple.

« Les espaces ont une simplicité élégante, mais peut-être que ce que les passagers n’apprécieront pas, ce sont tous les efforts déployés pour que ces environnements se sentent sans effort », a expliqué Neill McClements, partenaire de Grimshaw, dans la vidéo.

Pour atteindre cet équilibre, chacune des stations disposait d’une équipe de conception distincte qui travaillait dans un cadre de conception global. Cette conception unifiée devient plus forte et plus claire à mesure que les passagers s’éloignent des entrées de la gare.

« Chaque gare disposait d’une équipe de conception différente et celle-ci avait pour tâche d’intégrer les gares avec sensibilité dans le tissu historique environnant de la ville, mais le client souhaitait également une expérience cohérente et familière pour les passagers de l’autre côté de la ligne », a déclaré McClements.

« Nous avons développé une stratégie dans laquelle l’architecture des halls de billetterie avait une identité locale forte, mais à mesure que vous avancez sous terre, l’identité de l’ensemble de la ligne devient plus forte à mesure que les passagers se rapprochent des trains. »

Le film a été produit par le RIBA et la photographie est de Hufton + Corbeau.