Ligne d’ouverture pour le match du championnat national CFP

La ligne d’ouverture du match de championnat national CFP entre les Georgia Bulldogs et les TCU Horned Frogs a été révélée.

Les demi-finales des éliminatoires de football universitaire n’ont pas déçu dans le département du divertissement. Nous sommes entrés dans la Saint-Sylvestre avec quatre équipes, il n’en reste plus que deux dans le tournoi, et nous participerons au match de championnat national CFP.

Pour commencer la soirée, les TCU Horned Frogs ont réussi à repousser une tentative de retour tardive et chaotique des Michigan Wolverines dans le Fiesta Bowl, gagnant 51-45. Puis, pour célébrer le Nouvel An, les Georgia Bulldogs se sont échappés du Mercedes Benz Stadium avec une victoire 42-41 sur les Ohio State Buckeyes dans le Peach Bowl. Maintenant, les deux équipes se rencontreront en Californie le 9 janvier pour avoir la chance d’être reconnues comme championnes nationales.

Pour les fans qui veulent gagner de l’argent sur le plus grand match de football universitaire de la saison, la ligne d’ouverture a été officiellement révélée. Selon DraftKings Sportsbook, la ligne d’ouverture est de 13,5 points en faveur de la Géorgie par rapport à TCU.

La Géorgie est fortement favorisée par rapport à TCU dans la première ligne du match de championnat national CFP

Être défavorisé en termes de paris sportifs n’est pas nouveau pour TCU. Ils étaient considérés comme de gros outsiders contre le Michigan dans le Fiesta Bowl. Pourtant, ils ont réussi le plus gros bouleversement de l’histoire des éliminatoires de football universitaire après avoir répondu aux 35 points du Michigan en seconde période avec 30 des leurs pour maintenir leur avance. Cela, et ils ont mis fin à la tentative de retour tardive du Michigan en forçant un roulement sur les essais en seulement quatre jeux lors du dernier disque.

Quant à Georgia, ils ont fait suer leur fanbase.

Menée 38-24 à la fin du troisième quart-temps, la Géorgie a réussi à ramener le match à 38-35 après un panier de 31 verges de Jake Podlesny et une réception de touché de 76 verges d’Arian Smith. Puis, traînant 41-35 après un panier de 48 verges par Noah Ruggles de l’Ohio State, le quart-arrière Stetson Bennett a parcouru le terrain de football en seulement cinq jeux, aboutissant à une passe de touché de 10 verges à Adonai Mitchell, prenant finalement un 42-41 mener avec seulement 54 secondes restantes.

L’État de l’Ohio a menacé, le quart-arrière CJ Stroud ramenant l’offensive à la ligne des 32 verges de la Géorgie. Lors d’une tentative gagnante de 50 verges, le coup de pied de Ruggles a volé à gauche, assurant la victoire des Bulldogs.

La Géorgie pourra-t-elle remporter deux championnats nationaux consécutifs ? Ou est-ce que TCU sera la première école Big 12 à se tenir debout à la fin des éliminatoires de football universitaire? Nous le saurons le 9 janvier.

