Ligne défensive intérieure – Shaw Local

Cela a été une force des Bears au cours des dernières saisons, mais c’est maintenant au mieux un groupe de piétons avec les départs d’agents libres d’Akiem Hicks et Bilal Nichols.

Le directeur général Ryan Poles a tenté de faire son premier grand pas en abordant la position à trois techniques, cruciale pour la défense de l’entraîneur-chef Matt Eberflus, mais l’échec physique de Larry Ogunjobi lui a laissé au mieux un deuxième choix à Justin Jones.

Justin Jones

Jones est une perspective intrigante pour la technique à trois avec une belle taille et un bon athlétisme, mais il est plus fort que rapide. Il a été un démarreur productif lorsqu’il était en bonne santé pour les Chargers au cours des trois dernières saisons, mais vraiment plus comme un tacle d’ancrage que comme un trois. Jones ne pousse pas la poche ou ne perturbe pas la circulation dans le champ arrière autant que vous le souhaiteriez.

Le plus gros plus : Il a les traits pour être un perturbateur s’il saisit le schéma.

La plus grande préoccupation: Il n’a jamais joué le style qu’Eberflus et le coordinateur défensif Alan Williams lui demanderont.

Angelo Blackson

Vétéran de sept ans, Blackson a toujours été plus un remplaçant, mais il obtiendra le premier crack au nez de départ des Bears ‘Tampa 2, et il a été un joueur productif qui a souvent flashé pour les Bears au cours de sa première année. à Chicago.

Le plus gros avantage: Il est un vrai bourreur de course à deux trous et peut faire pression sur le quart-arrière.

La plus grande préoccupation: On ne lui a jamais demandé de diriger un front. Avec le statut de Robert Quinn incertain, c’est peut-être le travail.

Khyiris Tonga

Tonga était intrigant lorsque les Bears l’ont repêché au septième tour l’an dernier. Il a enregistré des minutes importantes et productives en tant que recrue tout en s’améliorant chaque semaine.

À 6 pieds 3 pouces et 325 livres, il est un tacle naturel à 30 nez ou à 40 avant qui comble facilement deux lacunes, ne se fera pas écraser, semble jouer avec l’attitude et est un jeune homme solide dans le vestiaire.

Le plus gros avantage: Il commandera des équipes doubles dans des situations de course évidentes.

La plus grande préoccupation: C’est plus une brute qu’un athlète et il aura du mal à récupérer s’il ne gagne pas tout de suite.

Mario Edwards Jr.

Edwards Jr. a un corps défensif, mais a joué son meilleur football en tant que passeur intérieur et briseur d’écart, exactement ce que vous recherchez dans une technique à trois. Bien que ce ne soit pas sa spécialité, il n’est pas un handicap contre la course.

Le plus gros avantage: Edwards Jr. est un lanceur de passes légitime de la NFL.

La plus grande préoccupation: Les défaillances mentales et la perte de concentration lui ont posé des problèmes dans le passé, tant sur le terrain qu’en dehors.

Auzoyah Alufohai

Alufohai a un corps NFL presque parfait (6-4, 320) et aura une chance de jouer au tacle d’ancrage, mais il n’a pas montré grand-chose d’autre qu’une grande taille. Il a joué son ballon universitaire au West Georgia College mais n’y a même pas dominé et a passé les deux dernières saisons dans les équipes d’entraînement des Houston Texans, des Green Bay Packers et des Bears.

Le plus gros avantage: Un grand corps NFL.

La plus grande préoccupation: Il n’y a pas là, là.

Jean Delance

Delance est un plaqueur offensif de la Floride que les Bears ont signé en tant qu’agent libre recrue non repêché pour tenter un tacle défensif.

Le plus gros avantage: Corps impressionnant, envergure énorme et bel athlétisme pour 6-4, 303.

La plus grande préoccupation: C’est un ticket de loterie qui n’a jamais joué au poste.

Micah Dew-Treadway

Je suis allé à Notre Dame avant d’être transféré dans le Minnesota et n’a jamais eu un impact énorme dans aucune des deux écoles, mais le groupe des Polonais voit apparemment quelque chose que la plupart des autres n’ont pas encore vu.

Le maigre

Où ils se situent dans la NFL: Si Jones est une technique naturelle à trois et que lui et Edwards Jr. forment une équipe efficace, la position de tacle sera probablement dans la moyenne de la ligue.

Potentiel: Dans le Tampa 2, tout tourne autour de la technique à trois. Avec Jones et Edwards Jr. qui ont tous deux leurs premiers coups de feu, ils ont les traits pour être assez bons.

Des surprises: Au moins un des Alufohai, Delance ou Dew-Treadway peut réellement jouer et faire partie de l’équipe.

Déceptions: Ni Jones ni Edwards Jr. ne font assez de jeux et cela devient un point problématique toute la saison.

Résultat: Jones, Blackson, Tonga et Edwards Jr. réussiront tous; ne vois aucun des enfants même obtenir des tirs d’équipe d’entraînement.

