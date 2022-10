Ligne de plafond des coûts F1: Lewis Hamilton remet en question les mises à niveau 2021 de Red Bull | “La transparence toujours essentielle”

Hamilton espère la transparence de la FIA autour du plafonnement des coûts de la F1 tandis que Verstappen ne s’inquiète pas du résultat du processus de certification du plafond

Lewis Hamilton a remis en question les améliorations de Red Bull en 2021 et pense que si Mercedes les avait égalées la saison dernière, cela aurait pu “changer le résultat du championnat”.

Hamilton n’a pas accusé Red Bull d’avoir dépassé le plafond budgétaire, mais a admis qu’il avait réfléchi à la question tout au long de la saison dernière.

Le septuple champion du monde estime que la FIA doit être transparente dans sa prise de décision et l’a soutenu pour prendre la bonne décision.

Red Bull est l’une des équipes qui aurait dépassé le plafond des dépenses, bien que cela ait été démenti avec véhémence par le directeur de l’équipe, Christian Horner, lors de la précédente manche du championnat à Singapour.

“Ce que je peux dire, c’est que je me souviens que l’année dernière à Silverstone, nous avons eu notre dernière mise à niveau et heureusement, c’était génial et nous pouvions nous battre avec”, a déclaré Hamilton, s’exprimant avant le Grand Prix du Japon de ce week-end.

“Mais ensuite, nous voyions Red Bull apporter des améliorations tous les week-ends ou tous les deux week-ends. Ils avaient, je pense, au moins quatre autres améliorations à partir de ce moment-là.

“Si nous avions dépensé 300 000 £ pour un nouveau plancher ou adapté une aile, cela aurait naturellement changé le résultat du championnat car nous aurions été en meilleure compétition lors de la prochaine course si vous l’ajoutiez.

“Donc, j’espère que ce n’est pas le cas. Je crois que Mohammed [Ben Sulayem, FIA president] et la FIA fera ce qui est juste avec tout ce qu’elle découvrira.”

La FIA a annoncé avant le GP du Japon que la confirmation que l’un des 10 constructeurs du sport avait ou non dépassé la limite de dépenses de 145 millions de dollars en 2021 serait retardée jusqu’au lundi 10 octobre, avec deux équipes qui auraient dépassé ce plafond.

Sky Sports Nouvelles comprend qu’il n’y a pas eu de dépassement “majeur” du plafond – un dépassement de plus de 5% – et que toute sanction serait conforme à celles prévues pour les dépassements “mineurs” de dépassement de 5%.

Les sanctions possibles pour les infractions mineures comprennent la déduction des points de championnat des constructeurs et des pilotes et une suspension d’une ou plusieurs étapes d’une compétition.

Les limitations de la capacité de l’équipe à effectuer des tests aérodynamiques ou autres, ou une réduction de leur plafond de coût global à l’avenir sont également des options.

Le pilote Red Bull et champion du monde en titre Max Verstappen, qui pourrait sceller un deuxième titre à Suzuka ce week-end, insiste sur le fait qu’il ne s’inquiète pas du résultat de la certification des plafonds de la FIA ou des éventuelles sanctions auxquelles son équipe pourrait être confrontée.

“Pour être honnête, je ne suis pas vraiment occupé avec ce genre de choses”, a déclaré Verstappen en réponse aux commentaires de Hamilton lors de la conférence de presse d’avant-course de jeudi.

“C’est avec la FIA et je dois juste me concentrer sur le pilotage. Il n’y a pas vraiment grand-chose de plus à dire là-dessus et je suppose que nous le saurons lundi.”

Hamilton, septuple champion du monde, est persuadé que l’instance dirigeante du sport est attachée à l’intégrité et espère que ce sera le cas avec le plafonnement des coûts.

“La transparence est toujours très importante, en particulier avec tous les fans qui se connectent et voyagent à travers le monde”, a déclaré Hamilton.

“Je pense que c’est important pour nous tous, ainsi que pour toutes les personnes qui travaillent, les milliers qui travaillent dans le sport, je pense qu’il est important d’avoir de la transparence dans toute l’organisation.

“Et la responsabilité est quelque chose que nous devons toujours tenir pour vrai aussi. Nous avons vu au cours des années précédentes du sport où les choses ont été traitées en arrière-plan, je ne pense pas que ce soit la nouvelle voie à suivre avec la nouvelle façon de travailler avec Mahomet.

“Je pense que l’intégrité est très importante pour lui et comme c’est le cas pour la F1 de nos jours avec une nouvelle direction, donc je pense que nous avons de bonnes personnes en place. J’espère que nous aurons la bonne gouvernance.”

Geroge Russell a fait écho aux vues de son coéquipier Mercedes Hamilton lors de la conférence de presse d’avant-course de jeudi à Suzuka et a souligné sa conviction que la FIA adoptera la bonne approche avec toute équipe déterminée à avoir dépassé le plafond.

“Nous savons que nous pouvons apporter plus de performances si nous avions plus d’argent à dépenser et c’est aussi simple que cela”, a déclaré Russell.

“Je fais confiance à Mohammed et à la FIA pour infliger une peine appropriée à toute personne reconnue coupable des accusations portées contre lui.

“Cela devrait être assez simple, et vous vous attendriez à ce que le montant prélevé pour le budget de l’année prochaine et probablement un peu plus en plus soit une punition, mais attendons de voir.”