Ligne d’assistance téléphonique de crise 988: l’ACSM affirme que les services sont toujours sous-financés pour aider

L’Association canadienne pour la santé mentale se dit préoccupée par les services de santé mentale communautaires sous-financés qui pourraient faire face à un afflux de patients avec peu de ressources pour les soutenir une fois que la nouvelle ligne d’assistance téléphonique 988 du Canada sera opérationnelle.

Selon le gouvernement du Canada, environ 4 500 personnes au Canada meurent par suicide chaque année.

Pour faire face à cette crise de la santé mentale, le gouvernement canadien a annoncé lundi un plan d’investissement triennal de 156 millions de dollars dans une ligne d’assistance téléphonique nationale à trois chiffres pour la prévention du suicide et la détresse émotionnelle – 988 – afin de mieux soutenir les Canadiens dans le besoin.

Et tandis que l’ACSM attend avec impatience la ligne d’assistance, qui devrait être lancée le 30 novembre, Sarah Kennell, sa directrice nationale des politiques publiques, affirme que le financement des soutiens communautaires reste incertain.

« La question demeure, cependant, est-ce que le secteur de la santé mentale et de la toxicomanie est suffisamment équipé pour répondre aux situations de crise qui émergent à travers les appels ? Nous ne savons pas encore quelle est la réponse à cette question », a déclaré Kennell à CTVNews.ca par téléphone.

Une partie de l’investissement, soit 21,4 millions de dollars, sera versée au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), le plus grand hôpital d’enseignement en santé mentale au Canada et l’un des principaux centres de recherche au monde. Ces fonds seront distribués aux centres de détresse existants pour renforcer leur capacité, a déclaré Kennell.

« Nous prenons du recul et nous nous demandons si le financement est vraiment suffisant », a-t-elle déclaré. « Ce financement est-il suffisant pour garantir que non seulement ces lignes disposent de ressources suffisantes pour s’assurer qu’elles décrochent le téléphone lorsqu’il sonne dans ces communautés locales, mais ces organisations communautaires de santé mentale ont-elles les ressources nécessaires pour orienter efficacement et adéquatement les personnes qui ont besoin de références et de soutien supplémentaires vers d’autres services et communautés? »

Le gouvernement prévoit une multiplication par quatre à six des appels de crise lorsque le numéro 988 sera lancé cet automne. Alors que les listes d’attente pour les services de santé mentale sont déjà longues – la plus longue attente est maintenant de deux ans et demi – l’ACSM dit qu’elle pourrait s’allonger.

Bien que Kennell ne soit pas certaine de ce à quoi les choses ressembleront une fois la ligne d’assistance mise en place, elle dit qu’il est sûr de dire qu’il y aura une demande accrue.

« En l’absence d’investissements réels et significatifs dans les ressources communautaires, les gens ont des options limitées quant à l’endroit où aller pour se faire soigner. Ils comptent donc sur les médecins de famille, qui peuvent ou non avoir des services d’urgence, qui sont de plus en plus sous pression et ne sont pas le meilleur endroit pour obtenir des soins de crise lorsque vous êtes en crise de santé mentale », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle affirme qu’environ 75 % des appels peuvent être résolus par téléphone, un soutien est toujours nécessaire pour le reste des personnes pour qui l’appel téléphonique ne suffit pas.

L’ACSM est un organisme canadien de santé mentale à but non lucratif qui se concentre sur les ressources, les programmes et la défense des droits et, selon Kennell, une approche communautaire consiste à répondre aux crises de manière holistique, en s’attaquant à des facteurs tels que le logement, l’insécurité alimentaire et l’emploi, qui peuvent contribuer à une crise de santé mentale.

L’Agence de la santé publique du Canada était réceptive à l’idée de parler avec l’ACSM et l’organisation présente une proposition budgétaire qui comprend un fonds d’intervention en cas de crise basé sur un comité dédié, selon Kennell.

« Nous espérons que cela se concrétisera », a-t-elle déclaré.

CTVNews.ca a contacté l’ASPC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, voici quelques ressources disponibles.



Ligne d’aide canadienne pour la prévention du suicide (1-833-456-4566)



Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)



Crisis Services Canada (1-833-456-4566 ou texte 45645)



Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868)



Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, composez le 911 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.