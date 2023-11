Ligne « Cash-for-query » | L’opposition est dissidente contre le rapport du comité d’éthique sur Mahua Moitra : la précipitation créera un dangereux précédent | Nouvelles de l’Inde

Les membres de l’opposition du comité d’éthique du Lok Sabha, qui a recommandé jeudi le expulsion du député du TMC Mahua Moitraont déclaré dans leurs notes dissidentes que le panel a mené son enquête avec une « hâte inconvenante » et avec « un manque total de convenance ».

Qualifiant l’enquête sur les allégations d’argent contre requête de « match truqué » par « un tribunal fantoche », les dirigeants de l’opposition ont soulevé des questions sur le mandat du comité d’éthique et ont déclaré que la recommandation d’expulsion de Moitra était « purement pour des raisons politiques et créerait un danger dangereux ». précédent.”

Le rapport du panel, suite à une enquête sur les allégations contre Moitra par le député du BJP Nishikant Dubey, a été adopté après avoir voté avec six députés en sa faveur et quatre de l’opposition contre.

Dans leurs notes de dissidence, Ali danois du BSP, V Vaithilingam et Uttam Kumar Reddy du Congrès, PR Natarajan du CPI (M) et Giridhari Yadav du JD (U) ont déclaré que Moitra n’avait pas eu l’occasion de contre-interroger l’homme d’affaires Darshan Hiranandani, avec à qui elle est accusée d’avoir partagé son identifiant et son mot de passe parlementaire. Reddy, qui n’était pas présent à la réunion de jeudi, a envoyé sa note de dissidence par courrier électronique.

Dans une interview à L’Express indienMoitra a admis avoir donné son identifiant et son mot de passe parlementaire à Hiranandani, mais a nié lui avoir pris de l’argent liquide, comme l’a allégué l’avocat Jai Anant Dehadrai dans sa plainte auprès du CBI.





« Le présumé corrupteur, M. Hiranandani, est un acteur clé dans cette affaire, ayant déposé une vague déclaration sous serment sans aucun détail. Sans le témoignage oral et le contre-interrogatoire de M. Hiranandani comme l’exige par écrit Mme Moitra et comme l’exige la loi sur un procès équitable, ce processus d’enquête est une farce et un « tribunal fantoche » proverbial », indiquent les notes de dissidence.

L’une des notes indiquait que la recommandation du comité en faveur de son expulsion était erronée et avait été formulée « pour des raisons purement politiques ».

Bien que les dirigeants de l’opposition aient fait ces remarques dans des notes de dissidence distinctes, leurs arguments étaient largement similaires.

Les députés ont déclaré : « … le plaignant (Dehadrai) avait des antécédents de relations personnelles acrimonieuses avec Moitra et ce fait n’a été divulgué nulle part dans la plainte, démontrant ainsi une intention malhonnête au seuil. »

« Ce n’est pas le rôle du comité d’éthique d’être une plateforme pour régler des comptes de vendetta personnelle. Cela créera un dangereux précédent et exposera les députés à toutes sortes de harcèlement de la part des parties intéressées à l’avenir », indiquent les notes.

Ils ont fait valoir qu’aucune preuve documentaire n’avait été fournie par le plaignant. Ils ont déclaré que Moitra avait déjà donné une liste exacte des articles reçus, qui comprenaient « un foulard, quelques petits articles de maquillage, l’utilisation d’une voiture et d’un chauffeur pour quelques voyages à l’étranger et un ensemble de dessins architecturaux pour sa résidence officielle du gouvernement ». ce qui violait tout code d’éthique pour les députés.

Concernant Moitra partageant son identifiant et son mot de passe avec Hiranandani, les députés de l’opposition ont souligné l’absence de règles à ce sujet. “Nous utilisons tous des assistants, des stagiaires, des parents et des amis pour nous aider dans le travail parlementaire… À tout moment, quelque 3 000 personnes ou plus se connectent au portail pour un total de 800 députés des deux chambres du Parlement”, indiquent les notes. « Moitra a déjà déclaré qu’elle utilisait uniquement des services de dactylographie pour ses questions depuis le bureau d’Hiranandani et que le Bureau du Procureur arrivait sur son iPad/ordinateur portable/téléphone – il n’y avait donc aucune possibilité d’accès non supervisé. L’accusation de sécurité nationale est manifestement absurde. Si le portail NIC est si secret, alors des règles auraient dû être définies et l’accès à partir d’adresses IP étrangères aurait dû être bloqué », ont-ils déclaré.

Les membres de l’opposition ont également remis en question la recommandation du comité concernant l’avertissement d’Ali. “(Ali) ne peut pas être pointé du doigt pour violation de l’article 275(2) parce que vous avez vous-même enfreint cette règle en parlant à la presse à plusieurs reprises”, indique l’une des notes.