‘Lightyear’ : quand le film Pixar se dirigera-t-il vers Disney Plus ?

Année-lumière est sorti en salles en juin, et il a maintenant une date de sortie pour le streaming sur Disney Plus. Disney a révélé mardi que Lightyear se dirigera vers Disney Plus le 3 août. Cela fait 47 jours depuis sa sortie en salles.

Lightyear suit l’astronaute qui a inspiré le jouet de la série Toy Story. Confus par cette description? Voici CNET examen plonger dans ce qu’est exactement ce film.

En savoir plus sur la version en streaming de Lightyear.

Quand Lightyear sera-t-il disponible sur Disney Plus ?

Lightyear se dirige vers Disney Plus le 3 août, un mercredi.

Lightyear est sorti en salles le 17 juin. Contrairement aux trois précédents films Pixar, il est sorti exclusivement en salles. Sur la base des films Disney précédents, nous pourrions deviner quand le dernier film Pixar arriverait sur Disney Plus.

Black Widow a pris 89 jours, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a pris 70 jours, Eternals a pris 68 jours et Doctor Strange in the Multiverse of Madness a pris 47 jours.

Que signifiaient ces chiffres pour Lightyear ? Il semble avoir suivi la sortie la plus récente de Disney – la suite de Doctor Strange – en frappant Disney Plus 47 jours après sa sortie en salles.

Quelques détails sur l’abonnement Disney Plus

L’abonnement de base à Disney Plus coûte 8 $ par mois ou 80 $ par an, mais si vous regroupez Hulu et ESPN Plus avec Disney, le coût est de 14 $ par mois.

La bande-annonce

Voici ce à quoi vous attendre dans Lightyear.