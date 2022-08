“Lightyear” arrive enfin sur Disney Plus. Voici pourquoi il a fallu 6 semaines pour y arriver

Lightyear, le premier film Pixar à sortir en salles depuis le début de la pandémie de COVID-19, a frappé Disney Plus mercredi, plus de six semaines après son arrivée dans les cinémas.

C’était la première incursion de Disney pour donner à nouveau à Pixar une diffusion exclusive sur grand écran, mais jusqu’à présent, la réponse à Lightyear a été décevante – suffisamment pour inciter certains points de vente à diffuser l’épithète de “bombe.”

Avant cela, chaque film Pixar depuis Onward en février 2020 a essentiellement sauté des salles pour diffuser sur Disney Plus à la place: Soul en décembre 2020, Luca en juin 2021 et Turning Red en février 2022. Et pour les films Disney plus largement, la stratégie de streaming a été tout sur la carte. Encanto a passé un mois dans les salles avant de diffuser. Pour merveillec’est Éternels, c’était deux. West Side Story a frappé Disney Plus environ trois mois après sa diffusion exclusive dans les cinémas.

La dernière fois que Disney a déplacé un film d’animation des cinémas vers le streaming, c’est devenu un phénomène. L’atterrissage de Lightyear sur Disney Plus prouvera si le film peut reproduire le succès d’Encanto, ou si le lancement de cette histoire d’origine Toy Story a été un raté tout autour.

Erreur au lancement

L’année dernière, les ventes de billets pour les films destinés aux adultes ont commencé à rebondir alors que les cinéphiles sortaient du verrouillage de la pandémie et que les cinémas commençaient à rouvrir. Mais les films familiaux, la spécialité de Pixar, ont eu du mal à fréquenter les salles. Les parents, par rapport aux autres cinéphiles adultes, étaient plus sensibles aux risques d’amener leurs jeunes dans des cinémas bondés alors que le coronavirus continuait de muter et de circuler. Le vaccin COVID pour les enfants n’était disponible que le lendemain de l’ouverture de Lightyear, et l’infection à coronavirus d’un enfant pourrait signifier des semaines manquantes d’école ou de garderie et faire dérailler d’autres plans familiaux.

Mettre les films Pixar directement sur Disney Plus était, à la base, une stratégie visant à la fois à attirer plus d’abonnés et à conserver ceux dont il dispose. Kareem Daniel, le dirigeant de Disney en charge des appels de distribution comme celui-ci, a noté dans l’annonce de Turning Red que Soul et Luca étaient “embrassés avec enthousiasme” par les abonnés de Disney Plus lorsqu’ils sont allés directement au service.

Et en envoyant trois films Pixar directement à Disney Plus, Disney a peut-être également protégé la réputation immaculée de Pixar pour les critiques et succès au box-office, selon certains experts: Si Disney ne met pas les films Pixar dans les salles, ils ne peuvent pas avoir de sorties en salles décevantes.

Un buste ou une poussée ?

Dans les mois qui ont précédé la sortie de Lightyear, les cinéphiles affluaient vers les films de franchise. Spider-Man : No Way Home a été le premier film depuis la pandémie à franchir le cap du milliard de dollars dans le monde au box-office. Depuis, Top Gun : Maverick l’a fait aussi, et Jurassic World Dominion et Doctor Strange in the Multiverse of Madness sont proches.

Mais jusqu’à présent, le box-office de Lightyear a été décevant. Dans le monde, Lightyear a rapporté 222 millions de dollars. Toy Story 4, la dernière version de Pixar exempte de toute perturbation pandémique, était à quelques centimètres d’un milliard de dollars au box-office mondial au même stade. Et ce n’est pas comme si tous les films familiaux étaient en difficulté. Minions: The Rise of Gru est sorti un mois après Lightyear, mais il a plus que triplé le chiffre d’affaires mondial de Lightyear.

Pour un autre film de la famille Disney – Encanto – la période d’exclusivité théâtrale a en fait semblé mettre un frein à sa popularité.

Encanto est sorti en salles le 24 novembre ; un mois plus tard, il est devenu disponible en streaming sur Disney Plus, sans frais supplémentaires pour tous les abonnés.

Pendant l’exclusivité théâtrale d’Encanto, ses performances au box-office étaient médiocres. Les recettes totales des billets nationaux du film n’étaient que de 86 millions de dollars au cours de cette période. La Reine des neiges 2 de Disney a largement dépassé ce stade au cours de son premier week-end avant la pandémie, et même Lightyear, au bout d’un mois, avait dégagé 115 millions de dollars.

Mais une fois qu’Encanto a commencé à diffuser, il est devenu un phénomène. La bande originale d’Encanto a grimpé Les palmarès musicaux de Billboard au premier rang. Les vidéos de ses numéros musicaux sont parmi les chansons les plus populaires sur YouTube. On ne parle pas de Bruno, la chanson la plus connue du film, est devenue un Mème TikTok. Mais rien de tout cela ne s’est produit jusqu’à ce qu’Encanto atteigne Disney Plus.

Lorsque Lightyear arrive sur Disney Plus, il peut obtenir le coup de pouce dont il a besoin depuis le début.