«Lightwork» offre de la «positivité» dans un moment de colère – Hollywood Life

“Il semble que cela n’aurait aucun sens ne pas prendre des mesures pour vous équilibrer d’une certaine manière, non ? » a demandé Devin Townsend au début de sa conversation avec HollywoodLa Vie. Le commentaire concernait l’éclairage ambiant que Devin a mis en place dans son bureau, l’une des nombreuses façons dont il a recherché la paix à une époque perturbatrice, mais cela pourrait simplement être appliqué à l’un des thèmes tissés tout au long Travaux légers. Sorti le 4 novembre, le nouvel album de Devin le voit chercher un équilibre au milieu du chaos de la vie. Le résultat est l’un de ses albums les plus dynamiques et engageants à ce jour.

Suite Divertissement

De Travail de lumière premières lignes – “Ode à l’inconnu: si nous allons y faire face seuls, ne faites pas confiance à la peur de révéler”, chante Devin sur “Moonpeople” – donne le ton, la musique étant un phare semblable au phare ornant la pochette de l’album. “Je pense que c’est autant pour moi que pour le public, n’est-ce pas?” dit Devin. “Je pense que cela dirait quelque chose que je ne veux pas dire si je devais prétendre [Lightwork] comme, ‘c’est moi, essayant de fournir quoi que ce soit.’ Autant que n’importe qui d’autre, cela a été une lutte au cours des deux dernières années. Et j’ai découvert qu’en vieillissant, c’est vraiment aussi simple que ce que je publie est ce à quoi je vais faire face.

La vie, l’univers et tout « étaient déjà assez chaotiques », dit Devin. «Et il semble que beaucoup de mes contemporains publient de grandes quantités de choses en colère. Ce marché est donc saturé. Donc, presque plus que toute autre chose, je pense qu’artistiquement, chacun de nous, notre responsabilité est simplement d’essayer d’être aussi honnête que possible, puis de fournir ce que nous sommes capables de fournir. Et ça », dit-il, indiquant Travaux légers“est ce que j’apporte à la table en ce moment.”

Il faut se méfier de l’eau qui dort. Et bien que Devin Townsend parle avec une cadence calme qui vient de ses nombreuses années sur scène, sur la route, en studio et dans des interviews comme celle-ci, “toujours”… n’est vraiment pas l’adjectif pour l’étiqueter. Au cours des trois dernières années seulement, Devin a donné sept concerts de pandémie en streaming, sorti trois albums studio (dont le projet multimédia, Le puzzle)éteignit son Dévolution série, a partagé une poignée de sorties d’improvisation, a marqué une émission pour enfants de la BBC, et maintenant, Travaux légers.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“J’ai l’impression de ne pas avoir beaucoup de choix en la matière lorsqu’il s’agit de suivre les compulsions créatives qui me semblent les plus intéressantes”, dit-il à propos de ces projets.

En tant que l’une de ces compulsions créatives, Travaux légers est, comme il le décrit dans sa série d’interviews en coulisses, un disque “Easy-listening Dev”. Les travaux antérieurs de Townsend – Le puzzle, avec sa dissonance et son improvisation – était une « musique chaotique », comme il l’a dit, dont l’expulsion aboutissait à l’espace qui permettait Travaux légers respirer.

Lien connexe Lié: Percy Hynes White : 5 choses à savoir sur la star du “mercredi”

Devin a commencé à travailler sur Travaux légers avant de Le puzzle mais avait besoin de se purger du chaos pour Travaux légers pour conserver sa propreté, pour rester sur le chemin plutôt que de dévier dans les badinages prog rock qui ornent l’ensemble de l’œuvre de Devin. Dans cette même interview, Devin a révélé qu’il y avait une certaine hésitation à sortir quelque chose qui pourrait être considéré comme si accessible alors que sa discographie est pleine d’avant-garde, de heavy et de complexe.

“Les craintes que j’ai concernent moins le contenu que le fait que j’aime vraiment faire ce que je fais”, dit-il. « Et j’aimerais pouvoir continuer. Cela n’aide pas si vous aliéner une grande partie de votre public qui n’a aucun intérêt pour cette chose particulière. Cependant, je pense que le fondement du merveilleux soutien que j’ai reçu au fil des ans est principalement dû au fait que c’est authentique – ce que je fais. D’instant en instant, je un m suivant ce que je ressens comme je dois faire.

“Et si c’est le cas”, dit-il, “alors je pense que cela me servirait probablement bien à l’avenir d’abandonner une partie de cette peur.”

Trouver cet endroit de paix – un endroit avec moins de peur, de regret, de douleur et de doute – pourrait être l’un des thèmes éclairés par Travaux légers. “Call of The Void” fait de son mieux Douglas Adams en rassurant l’auditeur de ne pas « paniquer » devant la folie de la lumière moderne. “Celestial Signals” vous rappelle qu’il n’y a “pas de honte à l’échec”. La chanson titre spirituelle – “Lightworker” – pourrait être l’hymne angélique qui rayonne d’au-delà une fois que l’humanité a finalement vaincu ses vices critiques de cupidité, de peur et de haine.

Ces affirmations viennent d’une manière que seul Devin Townsend peut les livrer : avec sa voix signature qui danse entre la gloire de l’opéra et le grondement du métal et avec un jeu de guitare si complexe et fascinant, c’est comme regarder dans la première lueur d’une nouvelle étoile.

L’album est arrivé à des éloges massifs. Ce serait choquant si ce n’était pas le cas. Devin a trente ans de carrière et est très respecté par les membres de la communauté du métal (“À ce stade, vous ne serez jamais” mauvais “de Devin Townsend”, a écrit de Kerrang examen). Il ne se prend pas trop au sérieux, bien que son dévouement au métier ne soit jamais remis en question. Son jeu de guitare est inspirant. Les coachs vocaux réagissant à sa voix montante sont pratiquement son propre genre sur YouTube. L’héritage de l’homme comme l’un des plus grands est pratiquement garanti.

Pourtant, alors que Devin parle, il partage qu’il est toujours aux prises avec des insécurités et des incertitudes. «Le processus de sortie de ce disque m’a permis de reconnaître ce schéma», dit-il, «où je suis comme – mec, j’ai en fait commencé à y penser au cours du dernier mois environ. Je reconnais un schéma : “tu t’excuses pour chaque disque avant de sortir”. Et j’ai l’impression que peut-être maintenant que j’ai vu que je fais ça, c’est peut-être une excellente occasion pour moi de mettre ça de côté, n’est-ce pas ? Parce que je pense, est-ce l’insécurité? Ou est-ce la peur ? Ou est-ce une habitude ?

Est-ce un avantage? Ce conflit interne garde-t-il Devin vif et ne se repose-t-il jamais sur ses lauriers? Lorsqu’on lui demande si ces peurs et ces habitudes sont les pierres qui gardent sa lame tranchante, il rit. « Je dirais que nous avons eu plus qu’assez de pierres », dit-il. “Je pense que si mon intention est de progresser sur le plan personnel, alors je peux voir plus clairement maintenant que je ne pouvais peut-être pas le faire dans le passé à quel point certaines choses sont tout simplement stupides, n’est-ce pas?”

“Et je ne me reproche pas de ressentir ces choses avant de savoir, mais ce sont parfois les pierres contre lesquelles nous nous heurtons dans la vie, – la pandémie, vous savez, comme la guerre, l’une de ces choses – plus que toute autre chose, offre une perspective sur certaines de ces épreuves et tribulations artistiques. J’ai l’impression que plus ma vie a été forcée de devenir réelle ces derniers temps, plus je reconnais que certaines de ces choses qui semblaient être de grosses affaires dans le passé ne sont que des produits de ma propre fabrication, n’est-ce pas ? »

“Quand j’étais plus jeune, j’étais coupable d’avoir investi une grande partie de mon estime de soi dans ce que je faisais – ce que je produisais, la musique et tout ce qui était artistique”, partage Devin. “Et puis, plus cela a commencé à devenir de moins en moins pertinent, plus j’ai commencé à reconnaître que les choses que je voulais faire dans ma vie – la musique en faisait partie, d’accord, par opposition à vivre en studio et tout ce que je fais étant tellement hyper concentré sur la productivité. Quand cela a commencé à devenir plus clair pour moi, j’ai commencé à penser que les choses que je voulais vraiment faire dans ma vie incluent la musique, mais c’est aussi de côté de la musique. Et je pense que cela finira par le rendre plus sain et qu’il sera plus facile pour moi de sortir les choses sans crainte.

Une pierre peut aiguiser un couteau, aider à construire les fondations d’un phare pour dissiper l’obscurité – ou aider quelqu’un à plonger profondément dans les eaux engloutissantes d’une mer impitoyable. Sa carrière l’a vu chanter dans de Steve Vai groupe au début des années 1990, avant le groupe de métal extrême Jeune garcon costaud jusqu’au milieu des années 2000, et créer une carrière solo aux multiples facettes sous le projet Devin Townsend. Ces fans qui ont suivi du lourd au Devy ont-ils parcouru ce voyage à ses côtés?

“Quelques? Bien sûr », dit-il, ajoutant que la seule fois où il revisite la vieille musique qu’il écoutait dans sa jeunesse, c’est quand il déplace la pelouse. « Ça me donne cette énergie. Mais j’ai 50 ans. J’ai des enfants. C’est comme, c’est trop, mec. je préfère écouter Django Reinhardt ou quelque chose.”

“Et je pense que tu n’as pas à négocier ça [conflict] du tout », dit-il à propos des gens qui dépassent la musique qui faisait autrefois partie de leur ADN. « Je pense que c’est sain. Parce que je sais par moi-même, écouter une chose à l’exclusion de tout le reste était quelque chose qui – même si je l’ai fait quand j’étais enfant, comme maintenant, c’est juste, mec, c’est comme – j’aime la musique. Certaines choses bénéficient d’un type de son différent des autres, n’est-ce pas ? Et honnêtement, je ne pense pas être seul avec ça.

Devin pense qu'”il y a un certain nombre de personnes qui le font” soutiennent son expérimentation continue et sa déviation par rapport à son son de jeunesse. Mais, « Il y a évidemment une fraction du public qui n’a absolument aucune utilité pour ce que je fais maintenant. Et certains d’entre eux sont assez gentils pour continuer à me soutenir sur la base, vous savez, d’une sorte de passé que nous avons eu ensemble. Et d’autres partent, vous savez, et c’est, je préférerais de beaucoup cela, pour être honnête. J’ai essayé dans le passé de modifier ce que je fais musicalement, et ça ne marche tout simplement pas. Il sort malhonnête. Alors, je dois faire ce que je dois faire.

“Donc, beaucoup de raisons pour lesquelles j’ai passé tant de temps à essayer de rationaliser ou de m’excuser pour [my work] c’est que j’apprécie le public, mec. Je ne veux tromper personne. Je ne veux pas embêter quelqu’un », dit Devin. “Mais plus que ça, je ne peux pas ne pas être fidèle à où je suis.

« Alors, est-ce que les gens vont suivre ce disque ? Je ne sais pas », réfléchit Devin Townsend. « Peut-être qu’ils aimeront le prochain parce que, comme mon expérience le suggère, chacun est différent. Et ce qui entre est ce qui va sortir. Et je ne sais jamais à quoi m’attendre. je ne m’attendais pas Travaux légers. je ne m’attendais pas Le puzzle. Je ne m’attendais pas à Strapping. Je ne m’attendais à rien de tout ça. Alors qui sait> Mais j’en suis satisfait. Et j’aime ça.”

Travaux légers est sorti maintenant.