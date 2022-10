Lightways Hospice Guild accueillera un défilé de mode annuel le 6 novembre – Shaw Local

Profitez d’un après-midi de mode et de gastronomie tout en soutenant une organisation à but non lucratif de Joliet qui fournit des soins en cas de maladie grave et des soins palliatifs, ainsi qu’un soutien aux personnes en deuil pour les enfants et les adultes.

La Lightways Hospice Guild accueillera son 33e défilé de mode « Puttin’ on the Glitz » et son déjeuner à 11 h 30 le 6 novembre au Bolingbrook Golf Club, 2001 Rodeo Drive à Bolingbrook.

Modes de mannequins hommes et femmes locales de Chico’s d’Orland Park, Dean’s Clothing de Naperville et It is Amazing de Joliet.

Les coprésidentes de l’événement sont Shirley Mullen et Patty Zimmerman. Le produit profite au Lightways Hospice and Serious Illness Care à Joliet, anciennement connu sous le nom de Joliet Area Community Hospice.

Aujourd’hui, les défilés de mode ne sont plus aussi populaires qu’autrefois. Mais la présidente de la publicité, Joanne Ray, estime qu’ils sont encore plus pertinents aujourd’hui, car de nombreuses personnes achètent la plupart de leurs vêtements en ligne.

“Donc, si vous voulez voir de nouvelles modes, c’est peut-être la seule façon de voir ce que proposent vos magasins préférés”, a déclaré Ray.

Les défilés de mode sont également bons pour les affaires locales, estime-t-elle. Ray a dit qu’elle avait parlé avec les propriétaires de magasins et qu’ils étaient en faveur de “tout ce qui augmente le trafic piétonnier dans nos magasins”.

“Les gens ne reviennent tout simplement pas pour faire du shopping en personne”, a déclaré Ray. « J’en suis coupable moi-même ; Je fais mes courses en ligne. Mais vous voyez unidimensionnel quand vous voyez en ligne. C’est une toute nouvelle dimension dans un défilé de mode.

Ray a déclaré qu’un défilé de mode permet aux participants de se visualiser portant une tenue qu’ils pourraient ne pas envisager pour eux-mêmes, d’autant plus que les modèles sont des personnes de tous âges, de toutes formes.

“Mais quand vous voyez quelqu’un d’autre le porter – quelqu’un de mon âge, ma forme au lieu de voir les” modèles de brindilles “- au moins vous voyez quelqu’un de la communauté que vous connaissez, quelqu’un qui pourrait me ressembler, qui est mon âge.”

Bien que “Puttin ‘on the Glitz” ne présente pas de mode pour enfants cette année, les enfants sont toujours les bienvenus, a déclaré Ray.

“Cela permet aux enfants de venir voir et de rêver un peu d’être mannequin sur cette piste”, a déclaré Ray.

Les participants seront également présentés à It’s Amazing of Joliet, qui est “un magasin incroyable”, a déclaré Ray.

“C’est une boutique indépendante, donc vous n’allez pas marcher dans la rue comme tout le monde”, a déclaré Ray.

Ray a déclaré que son père Al Ray était l’un des sept fondateurs de Joliet Area Hospice en 1982 et sa mère Kay Ray est l’une des “seules deux ou trois personnes survivantes qui ont fondé la guilde”.

Deux des membres fondateurs originaux de l’hospice – le Dr Clarice Boswell et le révérend Jim Wilson – prévoient d’assister au défilé de mode et au déjeuner, a déclaré Joanne.

Joanne a déclaré qu’elle avait personnellement fait l’expérience du bien de Lightways en 2002 lorsque sa bonne amie, la révérende Barb Donica, est décédée.

Et c’est, en fin de compte, la raison pour laquelle la communauté devrait soutenir le défilé de mode et le déjeuner de cette année.

“Vous ne pouvez pas trouver quelqu’un dans la région qui n’a pas été touché d’une manière ou d’une autre par une maladie grave et qui, à un moment donné, nécessite des soins palliatifs”, a déclaré Joanne.

Les billets pour le 33e défilé de mode « Puttin’ on the Glitz » et le déjeuner coûtent 65 $ chacun. La date limite de réservation est le 18 octobre.

Ceux qui ne peuvent pas assister peuvent faire un don, parrainer ou acheter des billets de tombola 50/50 via le site Web ci-dessous.

Pour acheter des billets et pour plus d’informations, composez le 815-740-4104 ou visitez lightways.org/2022fashionshow.