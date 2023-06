Lightroom vient de s’améliorer pour avaler les photos de votre téléphone

L’un des problèmes liés à l’utilisation de Lightroom, le logiciel d’Adobe pour l’édition et le catalogage de vos photos, est de les intégrer au catalogue de l’application. Mardi, Adobe a facilité ce processus, et d’autres étapes sont à venir.

Auparavant, pour éditer des photos dans Lightroom, vous deviez d’abord les importer depuis la pellicule de votre téléphone. Ce n’est pas exactement difficile, mais c’est un obstacle qui empêche d’essayer le logiciel. Désormais, l’application Lightroom pour Android et iOS dispose d’un onglet « appareil » en bas à gauche qui affiche votre pellicule familière. Appuyez sur une image et Lightroom vous permettra de commencer à la modifier même lorsqu’elle est importée dans son catalogue.

« C’est le début de notre voyage pour rendre l’application mobile plus conviviale pour les personnes qui ne sont pas des utilisateurs expérimentés », a déclaré Maria Yap, vice-présidente de l’imagerie numérique d’Adobe, dans une interview exclusive avant le lancement.

Un autre changement, toujours en cours, élèvera les préréglages d’édition que vous pouvez appliquer à vos photos, a-t-elle déclaré. Les préréglages facilitaient auparavant l’application de styles aux photos, comme des tons de couleurs chaudes ou un look artistique en noir et blanc, mais ils deviennent plus puissants avec la technologie d’intelligence artificielle qu’Adobe a commencé à intégrer dans Photoshop, Lightroom et d’autres applications.

Les téléphones sont livrés avec des outils intégrés comme Apple Photos et Google Photos pour gérer vos photos, mais Lightroom est un concurrent de choix pour ceux qui veulent s’aventurer plus loin. Il dispose de puissants outils d’édition, y compris de nouvelles capacités alimentées par l’IA pour sélectionner des visages, des ciels et d’autres parties spécifiques d’une image. C’est gratuit pourtant payer 10 $ par mois débloque des fonctionnalités premium et vous permet de synchroniser des photos sur plusieurs appareils, y compris des ordinateurs personnels dont les grands écrans et la puissance de calcul sont bons pour l’édition de photos.

Une autre fonctionnalité arrivant dans Lightroom mardi, modifier la relecturevous permet de créer une vidéo rapide qui anime les étapes de la photo originale à la version finale, vous permettant de partager la façon dont vous avez modifié une photo.

Adobe oriente Lightroom vers tous ceux qui souhaitent aller au-delà de la photo d’origine, comme le recadrage pour mieux cadrer le sujet. La société ne néglige pas les passionnés, les pros et les utilisateurs expérimentés, a déclaré Yap.

« Pour nous, il a toujours été question de personnes qui ont véritablement une passion et un intérêt pour la photographie », a déclaré Yap. « Nous comprenons également que nous attirons beaucoup plus d’utilisateurs occasionnels, et nous voulons donc nous assurer qu’ils bénéficient du produit très rapidement et facilement. »

Et les téléphones ne sont plus une blague photographique.

Des entreprises comme Apple, Samsung et Google mettent désormais en avant les mises à niveau de l’appareil photo comme la principale nouvelle fonctionnalité du dernier téléphone phare. De meilleures performances en basse lumière, des capteurs à plus haute résolution et une plage de zoom toujours plus large signifient que les smartphones sont toujours plus performants.

« Nous voulons vraiment donner du pouvoir à chaque photographe, que vous preniez des photos sur mobile ou sur de gros appareils photo avec de longs téléobjectifs », a déclaré Yap. Même si vous disposez d’un équipement sérieux, votre smartphone peut être le seul appareil dont vous disposez à un moment donné. « Cela devient donc votre meilleur appareil photo », a déclaré Yap.