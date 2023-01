Lightning Strikes Vehicle aux États-Unis, allume ses phares dans Freak Show

Les États-Unis traversent une saison hivernale difficile. Après qu’une tempête de neige a fait des ravages dans de nombreux États à Noël, la Caroline du Nord a été balayée par les pluies la semaine dernière. Ce n’est pas un casse-tête qu’avec la pluie vient la foudre, mais personne ne s’attend à ce qu’elle alimente tout ce qu’elle frappe. Si quoi que ce soit, la première pensée dans l’esprit de quiconque est que la foudre détruira tout ce qu’elle frappe. De toute évidence, ce véhicule avait le pouvoir de la chance de son côté. Peut-être aussi son propriétaire. C’était l’un de ces moments, s’il n’avait pas été filmé, ce serait trop difficile à croire. Le clip a été partagé sur Instagram par CNN. Alors que la foudre frappe une voiture garée au milieu d’un parking plutôt vide, l’inattendu se produit. Au lieu d’être totalement détruits, les phares s’allument. Jetez un coup d’œil vous-même :

C’était une nouvelle peur déverrouillée pour de nombreux utilisateurs de médias sociaux. Certains ont plaisanté en disant que ce n’était plus un véhicule normal. La voiture était maintenant un transformateur. D’autres se demandaient en plaisantant s’il s’agissait maintenant d’un véhicule électrique. Un utilisateur a même fait remarquer que c’était sûrement un moyen de prendre un bon départ. “C’est la nouvelle station de recharge par satellite Tesla”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

« Maintenant, je sais comment réparer mes phares sans aller chez le garagiste ! Et à la vitesse de l’éclair », a lu un autre commentaire.

«Je me souviens qu’on m’avait dit, enfant, que si je m’asseyais dans une voiture pendant un orage, je serais en sécurité à cause des pneus en caoutchouc. Mythe brisé !” un utilisateur a commenté.

Plusieurs utilisateurs attendaient que les scientifiques se présentent dans la section des commentaires et expliquent comment cela s’était produit. Bien qu’aucune explication n’ait été fournie, il y a un mythe qui revenait sans cesse dans la section des commentaires : les pneus en caoutchouc vous protègent-ils si vous êtes à l’intérieur de la voiture et que la foudre frappe ? La réponse simple est non. Le National Weather Service, US, a donné une excellente explication à cela. Alors que la plupart des voitures sont à l’abri de la foudre, c’est le toit en métal et les côtés en métal qui vous protègent, pas les pneus en caoutchouc. Les véhicules avec des coques en fibre de verre n’offrent aucune protection contre la foudre. Lorsque la foudre frappe, elle traverse la charpente métallique et pénètre dans le sol. C’est pourquoi il est déconseillé de s’appuyer sur les portes lors d’un orage.

