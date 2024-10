Lightning de Tampa Bay contre Maple Leafs de Toronto – Récapitulatif du match de la LNH – 21 octobre 2024

TORONTO (AP) William Nylander a inscrit deux buts et une passe alors que les Maple Leafs de Toronto ont battu le Lightning de Tampa Bay 5-2 lundi soir.

Auston Matthews, Max Pacioretty et Matthew Knies ont également marqué pour Toronto. Anthony Stolarz a réalisé 32 arrêts. Mitch Marner a obtenu deux passes décisives.

Nick Paul et Brayden Point ont répondu pour Tampa Bay. Andrei Vasilevskiy a accordé quatre buts sur 14 tirs avant de décrocher le crochet au milieu de la deuxième période. Jonas Johansson a réalisé 14 arrêts en relève. Victor Hedman a récolté deux passes décisives.

Nylander a ouvert le score au début du premier et a donné une avance de 3-1 à Toronto au milieu du deuxième.

Pacioretty a porté l’avance à 4-1 pour mettre fin à la soirée de Vasilevskiy avant que Knies n’en ajoute un autre sur Johansson pour un avantage de quatre buts après 40 minutes.

Les Leafs ont battu le Lightning au premier tour des séries éliminatoires de 2023 pour la seule victoire en série de la franchise Original Six à l’ère du plafond salarial de la LNH.

L’ailier du Lightning Nikita Kucherov, qui a récolté une passe décisive, a été tenu en échec après avoir inscrit sept buts en quatre matchs, un sommet dans la LNH.

Le jeu de puissance de Toronto, au 27e rang, s’est connecté à sa deuxième occasion lorsque Matthews a été le plus rapide à récupérer une rondelle libre dans l’enceinte après que Vasilevskiy n’ait pas pu presser le tir initial de Marner.

Le Lightning a connu un avantage numérique de 5 contre 3, mené 4-1 en seconde période pendant deux minutes complètes lorsque Max Domi et Bobby McMann ont été pénalisés dans la même séquence, mais Stolarz a tenu le fort.

Toronto a marqué au moins cinq buts dans un match pour la 22e fois depuis la saison dernière. Seuls l’Avalanche du Colorado (31), les Red Wings de Détroit (25), le Lightning (24) et les Stars de Dallas (23) ont inscrit plus de cinq buts au cours de la même période.

Le Lightning termine mardi un road trip de trois matchs dans le New Jersey. Les Maple Leafs visitent Columbus mardi.

