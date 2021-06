Lightning a battu les Canadiens haut la main dans le match 1 de la finale de la Coupe Stanley

Yanni Gourde, qui a permis au Lightning de Tampa Bay de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley, leur a également donné une avance de 1-0 dans la série contre les Canadiens de Montréal.

Gourde a tiré son bâton sur un tir de Blake Coleman lundi soir et l’a dévié devant le gardien des Canadiens Carey Price pour une avance de 2-0 alors que le Lightning a gagné 5-1 dans le match 1 à Tampa.

Gourde a marqué un but en désavantage numérique lors de la victoire 1-0 du Lightning lors du septième match contre les Islanders de New York en demi-finale.

Le Lightning a également obtenu deux buts de Nikita Kucherov, et un but chacun d’Erik Cernak et Steven Stamkos.

Le Lightning cherche à devenir la première équipe à remporter le titre depuis les Penguins de Pittsburgh 2016-17.

Bien que l’équipe qui remporte le premier match remporte la Coupe 71,5 % du temps, les quatre derniers champions de la LNH ont perdu le premier match.

Un regard sur le jeu 1 :

Des buts rares

Deux défenseurs ont inscrit leur premier but en carrière en séries éliminatoires pendant le match.

Le défenseur du Lightning Erik Cernak a dévié une passe d’Ondrej Palat devant Price en première période pour prendre les devants 1-0.

Il s’agissait de son premier but en séries éliminatoires en 46 matchs éliminatoires.

Le défenseur des Canadiens Ben Chiarot a mis fin à une sécheresse encore plus longue en séries éliminatoires avec un but à son 52e match en séries éliminatoires.

Son tir a dévié deux joueurs du Lightning pour ramener Montréal à 2-1.

Chiarot n’a pas eu de chance plus tard lorsqu’il a renversé la rondelle devant son propre gardien.

Il a été à l’origine crédité à Palat mais plus tard attribué à Kucherov.

Changement de composition

L’attaquant des Canadiens de Montréal Jake Evans est revenu dans l’alignement pour la première fois depuis qu’il a quitté la patinoire sur une civière lors du premier match du deuxième tour.

L’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele a été suspendu quatre matchs pour avoir battu Evans après avoir marqué un but dans un filet vide. Les deux joueurs ont raté le reste du balayage de deuxième ronde des Canadiens et Evans (commotion cérébrale) a également raté la série de troisième ronde de Montréal contre les Golden Knights de Vegas.

Evans a remplacé Joel Armia, qui a autorisé le protocole COVID-19 et a volé sur un jet privé à destination de Tampa. Il a participé aux échauffements mais a été rayé.

Pays contre pays

La finale de la Coupe Stanley 2021 est la première entre des équipes des États-Unis et du Canada depuis que les Bruins de Boston ont battu les Canucks de Vancouver en sept matchs en 2011.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a défié le président américain Joe Biden à un pari amical, et il a été accepté.

Aucun mot sur ce qui est en jeu.

Aucune équipe canadienne n’a remporté la coupe Stanley depuis que les Canadiens ont battu les Kings de Los Angeles en 1993.