‘Light Up Wheaton’ pour illuminer la saison des fêtes – Shaw Local

Les personnes qui mélangent l’éclairage et les décorations avec une touche de créativité et d’esprit des Fêtes sont invitées à participer à « Light Up Wheaton », un concours de décoration des Fêtes qui revient en décembre.

Si la compétition n’est pas l’idée que quelqu’un se fait de l’esprit des fêtes, il peut habiller des maisons ou des entreprises pour le simple plaisir de le faire, indique un communiqué de presse.

« Light Up Wheaton » est présenté par le Wheaton Park District en partenariat avec la ville de Wheaton. Les propriétaires, les entreprises, les églises et les autres organisations sont encouragés à participer et à contribuer à un paradis hivernal lumineux qui éblouira les résidents et les visiteurs cette saison.

Les participations au concours « Light Up Wheaton » seront présentées sur la carte officielle de la tournée, afin que le public puisse trouver les expositions et voter pour le prix du public. En plus de ce prix, les candidatures seront jugées par des membres du conseil municipal de Wheaton pour le prix du choix du maire.

Pour participer au concours “Light Up Wheaton” et être ajouté à la carte du circuit, inscrivez-vous via le Wheaton Park District à wheatonparkdistrict.com/lightupwheaton avant le 9 décembre. Les détails du concours et les informations sur les prix sont disponibles sur le site Web de la ville de Wheaton à Wheaton.il.us ou sur le site Web de Wheaton Park District à www.wheatonparkdistrict.com.

Le vote pour le People’s Choice Award aura lieu sur les pages Facebook de la ville de Wheaton et du Wheaton Park District du 10 au 18 décembre ; suivre facebook.com/CityofWheaton et facebook.com/wheatonparkdistrict. Les gagnants seront annoncés le 20 décembre.