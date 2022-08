Liger : Voici ce que fera Vijay Deverakonda si son film avec Ananya Panday échoue au box-office

La prochaine grande sortie au box-office est Liger. Le film mettant en vedette Vijay Devérakonda et Ananya Panday dans les rôles principaux sortira en salles le 25 août. Il s’agit d’un film pan-indien coproduit par Karan Johar. Il sort dans des langues comme l’hindi, le tamoul, le télougou, etc. Le buzz autour du film est immense et les fans attendent désespérément que le film sorte sur les écrans. Mais que se passe-t-il si le film échoue ? Comment Vijay Deverakonda va-t-il réagir ?

Vijay Deverakonda parle du flop de Liger

Lors d’une récente interaction, on a demandé à Vijay Deverakonda comment réagirait-il si le film ne parvenait pas à frapper de l’argent au box-office. Il a déclaré qu’il aurait été en colère si cette question lui avait été posée il y a quelques années. Cependant, il ne peut pas répondre avec colère maintenant car cela signifierait un manque de respect envers tous ceux qui l’ont aimé. Lors d’un événement à Delhi, l’acteur s’est exprimé en hindi et a déclaré : “Si vous m’aviez posé cette question il y a quelques années, j’aurais répondu avec colère. J’aurais été tellement en colère. Cependant, avec le genre d’amour que j’ai reçu ces derniers jours, ce serait un manque de respect envers cet (amour) si je réagis avec colère à de si petites choses autour.” Il a en outre mentionné qu’il voulait se souvenir de tout l’amour qu’il recevait du public.

Le jeu du box-office inattendu

Étant donné que Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan a échoué au box-office, tous les regards sont tournés vers la collection de Liger. Tout comme Boycott Laal Singh Chaddha, les internautes ont également suivi la tendance BoycottLiger sur les réseaux sociaux. C’est parce que le film a un lien avec Karan Johar. Cependant, Vijay Deverakonda pense que le film n’échouera pas car il a la bénédiction de tout le monde. Le 25 août, allez-y !