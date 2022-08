Liger: Vijay Deverakonda révèle son béguin de tous les temps et ce n’est NI Sara Ali Khan NI Ananya Panday

Vijay Devérakonda est sur ses orteils pour promouvoir son prochain film Liger. Il partage l’espace écran avec Ananya Panday dans celui-ci. Ligre est l’un des plus grands films de ces derniers temps. C’est un film pan-indien et est donc considéré comme le premier film de Vijay Deverakonda à Bollywood. Le film est coproduit par Karan Johar. Alors que Vijay et Ananya font la promotion du film dans toute l’Inde, ils font également la une des journaux. Le beau gosse a récemment fait la une des journaux alors qu’il parlait de son béguin de tous les temps.

Qui est le béguin de tous les temps de Vijay Deverakonda ?

Eh bien, qui n’a pas le béguin pour Vijay Deverakonda ? Son allure charmante et sa personnalité macho font que toutes les filles s’évanouissent devant lui. Mais qui admire-t-il le plus et pour qui a-t-il le béguin ? Désolé Sara Ali Khan et Ananya Panday, ce n’est ni l’un ni l’autre. L’acteur va apparaître sur DID Super Moms pour promouvoir le film. C’est ici qu’il fera la grande révélation. Il dirait qu’il a eu un gros béguin pour Urmila Matondkar et l’actrice du Maine Pyar Kiya Bhagyashree. Vijay Deverakonda déclarerait qu’il a regardé tous leurs films jusqu’à ce jour et même maintenant, il les écrase un peu.

Désolé, Sara Ali Khan et Ananya Panday

Eh bien, Sara Ali Khan sur Koffee With Karan 7 avait déclaré qu’elle aimerait maintenant sortir avec Vijay Deverakonda. D’autre part, sa co-star Ananya Panday avait également déclaré qu’elle le draguait depuis longtemps. Cependant, il n’a pas fait attention. Dans une vidéo amusante de Koffee With Karan 7, Vijay Deverakonda en telugu demande à Ananya Panday d’arrêter de flirter. Il dit: “Tu es une fille très mignonne mais arrête de flirter avec moi comme ça.”

Se draguer ou pas, ce jodi fait un carton dans nos coeurs ! Regardez-les sur le canapé Koffee ce jeudi ! ? Épisode 4 de #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7en streaming à partir de ce jeudi. #KoffeeWithKaranOnHotstar pic.twitter.com/YHPJY1gqsq Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) 27 juillet 2022

Devinez, ce n’est pas si facile d’impressionner Vijay Deverakonda après tout ! Surveillez cet espace pour plus de mises à jour.