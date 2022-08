Liger: Vijay Deverakonda rencontre le propriétaire du théâtre de Mumbai qui l’a qualifié d'”arrogant” et d'”ananconda” à propos de sa déclaration sur les tendances au boycott

Les débuts très attendus de Vijay Deverakonda à Bollywood, Liger, se sont ouverts aux critiques négatives de la part des critiques et du public. La direction de Puri Jagannadh a été témoin d’une occupation lamentable le jour de son ouverture. Cela a irrité Manoj Desai, directeur exécutif du cinéma Maratha Mandir et Gaiety Galaxy, qui a qualifié Vijay d ‘«arrogant» et d ‘«anaconda» à propos de sa déclaration sur les tendances de boycott en cours sur les réseaux sociaux.

Prenant note de cela, Vijay a récemment pris l’avion d’Hyderabad à Mumbai pour rencontrer le propriétaire du théâtre afin de dissiper tout type de malentendu. “Oui, il est venu me rencontrer pour dissiper un malentendu. Veuillez noter qu’il a dissipé l’entente”, a déclaré Manoj à DNA. On ne sait pas quel genre de conversation Vijay et Manoj ont eu quand ils se sont finalement retrouvés face à face et si les deux ont regretté leurs déclarations respectives ou non.

Avec des films consécutifs bombardés au box-office, Manoj, dans le feu de la colère, avait dit : “Pourquoi faites-vous preuve d’intelligence en disant” Boycottez notre film “? Les gens ne regarderont même pas sur OTT. Un tel comportement de la vôtre nous a mis en difficulté et a eu un impact sur nos réservations à l’avance. M. Vijay, vous êtes anaconda et non “Konda Konda”. Vous parlez comme un anaconda. “Vinaash kaale vipareet buddhi”, lorsque le temps de la destruction se rapproche, l’esprit s’arrête travailler, et vous le faites. De toute façon, c’est votre souhait.

Il avait donné un exemple de la façon dont Aamir Khan, Taapsee Pannu et Akshay Kumar ont fait face à la chaleur des internautes qui ont décidé de boycotter leurs films à cause de leurs déclarations. Il a également déclaré qu’il avait de grands espoirs de Liger, ajoutant qu’il ne fallait pas faire cela et ne jamais prêter attention aux hashtags.

Liger a maintenant rejoint la ligue l’un des films les moins bien notés sur IMDb avec 2,8 notes, suivi des films récemment sortis tels que Dobaaraa de Taapsee Pannu avec 2,9 notes, Rakshan Bandhan d’Akshay Kumar avec 4,6 notes et Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan avec 5 notes.