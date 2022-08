Liger: Vijay Deverakonda réagit ENFIN après avoir été énormément trollé pour avoir gardé les pieds sur la table pendant les promotions

En ce moment, Vijay Deverakonda fait face à de nombreuses critiques depuis que sa photo personnelle de garder les pieds sur la table pendant les promotions devient virale sur Internet. La star de Liger a admis qu’il était fatigué de la promotion agitée et dans l’une des interviews, il a gardé les pieds sur la table pour se détendre un peu, cela a été capturé par quelques photographes et depuis lors, l’acteur a vu recevoir beaucoup de critiques de la part des gens sur Internet et beaucoup prétendent qu’il devient arrogant.

Enfin, après avoir fait face à d’énormes critiques, Vijay Deverakonda s’est rendu sur son Twitter et a réagi à la photo de lui devenant virale de la manière la plus subtile possible, a-t-il déclaré : « Quiconque essaie de grandir dans son domaine aura toujours une cible sur le dos. Mais nous ripostons. Et quand vous êtes honnête, vous-même et que vous voulez le meilleur pour tout le monde. L’amour des gens et Dieu vous protégera.'”

Le film Liger de Vijay Deverakonda est sous le radar du boycott depuis qu’il a parlé en faveur de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan où il a dit non seulement Aamir en perte, mais même l’économie. Et depuis, les trollers le fustigent et exigent le boycott de Liger. Le critique de cinéma autoproclamé et ancien acteur Kamaal Khan s’est également attaqué à Vijay et a tweeté contre lui.

Cher #VijayDevarakonda et @karanjoharje viens de lire ton interview dans #TOI et vous avez dit que les gens faisaient du mal en boycottant des films. Ye Kahkar Aapne Udta Teer Apne Pich **** principal Daal Liya. Maintenant, je vais faire une vidéo sur notre film tous les jours jusqu’à la sortie de votre film. Tous mes vœux. Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) 19 août 2022

Vijay Deverakonda a fait la promotion de son film Liger sans relâche et attend de faire une pause avant de lancer son nouveau projet avec Samantha Ruth Prabhu.