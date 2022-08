Liger: Vijay Deverakonda prédit si son film et celui d’Ananya Panday fonctionneront avec le public hindi

Vijay Deverakonda ne néglige aucun effort pour promouvoir son film pan-indien Liger. Alors que l’acteur se concentre davantage sur le public hindi car il s’agit de la première sortie d’un film hindi avec la bombasse de Bollywood Ananya Panday. Alors que la bande-annonce et les chansons ont également reçu une réponse massive parmi le public hindi, Vijay prédit si le film sera un énorme succès à Bollywood ou non, en ce moment, il est très difficile d’amener le public au théâtre et l’exemple classique C’est ainsi que même Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar n’ont pas réussi à attirer le public dans les salles. La pandémie a tout changé et en ce moment, le public est plus à l’aise pour regarder des films sur la plateforme OTT jusqu’à ce qu’elle soit unique.

On a demandé à Vijay lors d’une conférence de presse s’il était convaincu que Liger cliquerait dans la ceinture nord, ce à quoi le beau gosse a admis que lors de la promotion, ils avaient reçu une assez bonne réponse, après avoir déclaré qu’il avait ajouté que ces jours-ci c’est un grand défi pour attirer le public. Il a même ajouté qu’une fois que le public arrivera dans les salles, il sera diverti car il y en a beaucoup et c’est un film de divertissement typique. Ananya Panday a atteint le sud du vacarme pour promouvoir le film en langue télougou tout en faisant la promotion du film et le public a été extrêmement impressionné par ses efforts honnêtes.

Liger présente également Ramya Krishna dans le rôle central, et le public est devenu gaga de la voir dans la bande-annonce car elle a cet effet magnétique sur le public. Liger est coproduit par Charmee Kaur et Karan Johar et il sortira le 25 août 2022. Êtes-vous impatient de regarder Liger dans les cinémas près de chez vous ?