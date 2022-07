Liger: Vijay Deverakonda, la vedette d’Ananya Panday entre dans CETTE phase cruciale de 30 jours; tous les espoirs mis en elle pour tirer Tollywood de son marasme

La Remorque Liger, qui a chuté le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les domaines. Tout de Vijay Devérakondala présence à l’écran de Ananya Pandayc’est foutre de Puri Jagannadhla direction de même Mike Tysonl’apparition fugace de vers la fin de la bande-annonce et Ramya KrishnanL’avatar féroce de a fait parler tout le monde de dix-neuf à douze Ligre. L’événement de lancement de la bande-annonce de Mumbai, qui s’est déroulé à Fun Republic, Andheri, a vu Ranveer Singh en tant qu’invité principal, qui, sans prix pour deviner, a fait tomber la maison avec son énergie et ses questions aux acteurs et à l’équipe réunis sur scène.

Vijay Deverakonda et Ananya Panday vont faire un mètre supplémentaire pour Liger

Maintenant que la bande-annonce de Liger a atteint toutes les bonnes notes, l’équipe va bientôt plonger tête baissée dans les promotions. Selon le portail Web Telugu Cinema, l’équipe Liger prévoit un calendrier promotionnel massif de 30 jours pour le film, dans lequel ils sont censés explorer toutes les stratégies publicitaires, puis certaines. Il semble que cette énorme fenêtre promotionnelle ne soit pas seulement cruciale pour la fortune du film, car c’est la première fois qu’un Vijay Deverakonda sortira en tamoul, en kannada et en malayalam, outre le télougou et l’hindi, mais l’ensemble Industrie cinématographique télougou place également apparemment tous ses espoirs dans le film pour le sortir de son marasme prolongé au box-office.

À propos de l’intrigue, de l’histoire et de la date de sortie de Liger

Liger, avec Vijay Deverakonda, Ananya Panday, Ramya Krishnan et Makran Deshpande, est produit conjointement par Puri Jagannadh, Karan Johar et Charmme Kaur. Mike Tyson devrait être la grande surprise du film. Le film pan-indien sortira dans les salles du monde entier le 25 août en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam.