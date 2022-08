Liger: Vijay Deverakonda et Ananya Panday forcés d’arrêter les promotions à cause de CETTE raison choquante

L’étoile d’Arjun Reddy Vijay Devérakonda entre à Bollywood avec son film pan-indien Liger. Il partage l’espace écran avec Ananya Panday dans celui-ci. Le film est dirigé par Puri Jagannadh et produit par Dharma Productions et Puri Connects de Karan Johar. Alors que le film approche de sa sortie, les stars font tout sous le soleil pour s’assurer que Liger est un succès. Vijay et Ananya font la promotion du film sans réserve et visitent divers endroits pour saluer les fans. Cependant, ils ont récemment dû abandonner l’un de leurs événements de promotion.

Pourquoi Ananya Panday et Vijay Deverakonda ont-ils abandonné la promotion ?

Si un rapport dans Etimes doit passer, Annaya Panday et Vijay Deverakonda ont atteint un centre commercial à Navi Mumbai pour les promotions de Liger. Cependant, dès que les fans ont vu Vijay, ils sont devenus fous. Quelques fans féminines se sont même évanouies et certaines ont commencé à pleurer tandis que tout le monde a commencé à crier “Vijay We Love You”. Bientôt, cela a conduit à une situation de bousculade alors que les fans se précipitaient vers le centre de la scène pour apercevoir l’acteur. Afin d’assurer la sécurité, Vijay et Ananya ont dû quitter l’événement à mi-chemin.

Une source a informé le portail : “Au moment où Vijay est monté sur scène, il y a eu des bruits d’évanouissement tout autour. Les organisateurs et les bénévoles ont été choqués de voir que quelques fans féminines se sont évanouies et que quelques autres filles ont commencé à pleurer. Des tas de fans avaient des affiches. et des sketches de Vijay, puis les chants de ‘Vijay we love you’ ont commencé.” Une vidéo de lui saluant ses fans en marathi est également devenue virale.

VD souhaitant un public de Mumbai extrêmement rassemblé en marathi 🙂#VijayDeverakonda #Liger pic.twitter.com/Uh7jFlx1vX Team Deverakonda (@TeamDeverakonda) 31 juillet 2022

Date de sortie de Liger

Le film qui met également en vedette Mike Tyson et Ramya Krishnan sortira le 25 août 2022. La bande-annonce et les chansons du film ont été bien accueillies par les masses. Compte tenu du pouvoir des stars et de l’engouement autour de Liger, on peut s’attendre à ce que le film soit un succès retentissant au box-office. Tous les yeux sur le numéro du box-office maintenant !