Liger: Vijay Deverakonda DEBUNKS les rumeurs selon lesquelles son film serait un remake de la vedette de Ravi Teja, Amma Nanna O Tamila Ammayi; dit, ‘Je ne ferai jamais…’

Le prochain à sortir en salles est Vijay Deverakonda et Ananya Pandayle film Ligre. Le film marque en quelque sorte les débuts de Vijay à Bollywood car il s’agit d’un film pan-indien coproduit par Karan Johar. La bande-annonce et les chansons du film ont reçu un excellent accueil du public. Et maintenant, tout le monde attend avec impatience le 25 août 2022 pour que le film sorte sur les écrans. Mais récemment, des rumeurs disaient que Liger serait le remake du film de Ravi Teja, Amma Nanna O Tamila Ammayi. Lors d’une récente interaction avec les médias, Vijay a démystifié l’histoire.

Le film de Vijay Deverakonda et Ananya Panday est-il un remake d’ANOTA ?

Vijay Deverakonda a mentionné que son film Liger est totalement différent d’Amma Nanna O Tamila Ammayi. Il a mentionné qu’il ne ferait jamais partie d’aucun remake. Tel que rapporté par Indian Today, il a été cité en disant: “J’aime beaucoup Amma Nanna O Tamil Ammayi. Mais Liger est un film différent. Le sport MMA est différent de la boxe. Le lien mère-fils va être le principal USP. Là Il y a beaucoup d’autres éléments dans ce film. Je ne ferai jamais de remake. En fait, je n’aime pas faire de remake.

Plus tôt, c’était le réalisateur Puri Jagannadh qui avait parlé de la même chose. Amma Nanna O Tamila Ammayi (ANOTA) a également été dirigée par lui. Dans une interaction avec les médias, il a déclaré qu’il n’avait récupéré aucune pièce d’ANOTA pour Liger. Il a partagé que les deux histoires sont très différentes. Les fans ont connecté les deux films car les deux films ont des intrigues d’une mère célibataire prenant soin d’un fils qui grandit pour devenir boxeur.

Le film de Liger met également en vedette Mike Tyson. La star de Baahubali Ramya Krishnan et d’autres stars comme Ronit Roy et Makarand Deshpande font également partie de ce film. Nous ne pouvons pas attendre qu’il sorte!