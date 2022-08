Liger : Vijay Deverakonda a facturé CETTE somme énorme pour son film pan-indien ; vous serez CHOQUÉ

Quand il a dit qu’il ferait la prochaine grande chose, il y croyait. Vijay Deverakonda est la superstar brillante et montante de l’industrie. En ce moment, il est prêt pour son prochain film Liger, son premier film pan-indien. Vijay Deverakonda a parcouru un long chemin dans son parcours et est une star autodidacte, il a fait face à de nombreux rejets avant d’atteindre ce sommet. Vijay, qui a fait sensation avec son film Arjun Reddy dans le sud, a augmenté ses honoraires 4 fois pour son film pan-indien Liger. Selon les rapports, l’acteur est actuellement devenu la célébrité la mieux payée de l’industrie Telugu avec sa dernière rémunération pour Liger.

Liger est l’un des plus grands films de la carrière de Vijay Deverakonda. Et le garçon star aurait facturé environ 20 à 25 crores pour le film réalisé par Puri Jagannadh et produit par l’ancienne actrice du sud Charmee Kaur. Les chiffres ont augmenté au fil des ans. Cependant, ses dernières sorties n’étaient pas à la hauteur du box-office. Ses quelques sorties n’ont pas bien fonctionné au box-office et n’ont pas rapporté beaucoup d’argent. Les dernières sorties de la star de Liger n’étaient pas très impressionnantes comme Taxiwala de Rahul Sankriyan. Le cher camarade de Bharat Kamma et l’amant de renommée mondiale de Kranthi Madhav. Et certainement, le succès des Ligers sera le plus grand changeur de jeu dans la carrière de Vijay.

Liger est le film le plus cher de Vijay Deverakonda

Avant Liger, l’acteur facturait environ 6 à 7 crores par film. Cependant, Liger est le film le plus cher de l’acteur et tout tourne sur son épaule. alors que le film sort aujourd’hui, il n’a pas réussi à impressionner qu’ils l’appelaient un flop et une sœur. Nous nous demandons comment cela affectera la carrière de Vijay. Cela dit, cela ne fait qu’un jour que le film est réalisé, et il lui faudra un week-end pour prouver s’il s’agit d’un succès ou d’un flop. Vijay a donné sa sueur et son sang dans le film et il a également laissé une pierre non retournée pour les émotions. Le film présente également Ramya Krishnan et Ananya Panday dans les rôles principaux.