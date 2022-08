Liger : Saviez-vous que Vijay Deverakonda a été approché pour un autre film de Karan Johar pour ses débuts à Bollywood mais a rejeté l’offre ?

Vijay Devérakonda est un grand nom de l’industrie cinématographique Telugu. Son film Arjun Reddy a fait de lui une star dans le Sud. Maintenant, il est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec Ligre. Le réalisateur Puri Jagannadh est tourné en télougou et en hindi, et il sera doublé et diffusé en tamoul, malayalam et kannada. Le ligre est produit par Karan Johar et met également en vedette Ananya Panday dans le rôle principal. Actuellement, Vijay et Ananya sont occupés par les promotions du film et récemment le premier a fait une révélation qu’avant Liger, Karan lui avait offert un autre film hindi.

Récemment, Vijay Deverakonda lors d’une conférence de presse à Hyderabad a révélé qu’après avoir regardé Arjun Reddy, Karan Johar lui avait offert un film de Bollywood. Mais, à ce moment-là, il n’était pas prêt pour cela. Plus tard, ils ont approché Karan avec Liger car il a un attrait pan-indien. Vijay a en outre déclaré que Karan les soutenait dans tous les aspects.

Bon, on se demande quel film Karan Johar avait offert à Vijay. Soit dit en passant, si nous remontons quelques années en arrière, Karan avait en fait acheté les droits de remake de la vedette de Vijay, Dear Comrade.

Après avoir annoncé qu’il refait le film, il y a eu de nombreuses spéculations sur le casting, et Karan a précisé qu’aucun acteur n’avait été approché pour le remake. On se demande si Karan avait proposé à Vijay le remake de son propre film.

Toutes nos félicitations et grand succès à l’équipe de #Cher camaradele26juillet ! Aussi une CLARIFICATION! Aucun acteur principal n’a encore été envisagé ou approché pour le film ! La planification de ce joli film est en cours ! Karan Johar (@karanjohar) 25 juillet 2019

Pendant ce temps, tout en parlant récemment des informations selon lesquelles Liger serait un remake de la vedette de Ravi Teja, Anota, Vijay avait déclaré que son film était original et qu’il ne ferait jamais de remake.

En parlant de Liger, le film met également en vedette Ramya Krishnan, Ronit Roy et Vish Reddy dans des rôles clés. Il devrait sortir sur les grands écrans le 25 août 2022. Il sera intéressant de voir quelle réponse le film recevra au box-office.