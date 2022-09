Liger : Puri Jagannadh se désintoxique des réseaux sociaux après l’échec du film ; Charmme Kaur assure qu’il rebondira plus fort

Le très attendu et très médiatisé Liger de Vijay Deverakonda et Ananya Panday s’est avéré être un pétard humide au box-office. C’est l’une des plus grandes catastrophes de l’année. Cela n’a pas bien fonctionné même dans les États de Telugu, qui ont un grand nombre de fans de la star de Rowdy. Le cinéaste Liger de Vijay Deverakonda, Puri Jagannadh, est maintenant en cure de désintoxication des médias sociaux. Après l’échec du film, il a été malmené par les fans de Vijay Deverakonda et d’autres stars. Certains ont même dit à Vijay Deverakonda de se retirer de Jana Gana Mana, qui est le projet de rêve de Puri Jagannadh.

Puri Jagannadh est maintenant en pause dans ses contacts sur les réseaux sociaux. Son co-fondateur Charmme Kaur a dit à tout le monde de se détendre, car il ne s’agit que d’un exercice de désintoxication des médias sociaux. Elle leur a assuré que Puri Jagannadh rebondirait plus fort après ce revers. Selon IndiaToday.in, les créateurs évaluent le scénario de Jana Gana Mana après la débâcle de Liger. Il y a un gros programme à venir au Maroc. Il semble qu’ils examinent également le budget du film. Liger est le plus gros flop de la carrière de Vijay Deverakonda. Même l’acteur fait profil bas maintenant.

Il a été signalé qu’il s’envolerait pour rencontrer les distributeurs à Hyderabad afin de les compenser pour les pertes. Même les distributeurs étrangers ont subi d’énormes pertes. Liger, un drame d’action avec une toile de fond MMA dans Mike Tyson en tant que méchant principal. Il semble qu’il ait été payé Rs 25 crores pour le camée. On dit maintenant que Vijay Deverakonda n’était pas très enthousiaste à l’idée de cette décision. Liger a également été une grande déception pour Bollywood.