Liger : Puri Jagannadh pour compenser les pertes des distributeurs ; Vijay Deverakonda était contre le camée de Mike Tyson pour Rs 25 crore?

Vijay Deverakonda a reçu une réponse froide à ses grands débuts à Bollywood Liger. Le réalisateur Puri Jagannadh n’a pas réussi à impressionner le public grâce à son scénario moche, sa narration clichée et son scénario obsolète. Le film s’est avéré être un désastre au box-office au milieu de la tendance “Boycott Bollywood” sur les réseaux sociaux. Il est maintenant rapporté que Puri Jagannadh prévoit de dédommager les distributeurs pour les pertes du film.

Selon Telugu 360, Dil Raju, qui a distribué Liger à Vizag, a récemment rencontré Puri Jagannadh avec NV Prasad et l’a informé des pertes qu’ils ont subies en raison de l’échec du film. On dit que tous les distributeurs rencontreront le directeur pour compenser leurs pertes. Le rapport indique également que Puri Jagannadh a apparemment promis de le faire et que leur rencontre devrait avoir lieu cette semaine.

Le film très attendu de Puri Jagannadh avec Vijay Deverakonda et Ananya Panday dans les rôles principaux est sorti dans le monde entier avec des attentes très élevées. Le film, qui est considéré comme le lanceur pan-indien de Devarakonda, s’était plongé dans une controverse de boycott. Il a également présenté le légendaire boxeur Mike Tyson dans un camée.

Et si l’on en croit un rapport de Bollywood Hungama, Karan Johar et Vijay n’étaient pas trop enthousiastes à l’idée d’amener Tyson à bord pour un énorme crore de Rs 25 pour sa courte apparition. C’est Puri Jagannadh qui était déterminé à avoir Tyson dans le film pour obtenir un attrait international.

Fabriqué avec un budget estimé à environ Rs 100 crore, Liger semble envisager la possibilité de ne pas pouvoir récupérer l’investissement. Sans compétition ce week-end et les vacances de Ganesh Chaturthi au milieu du prochain, l’équipe Liger est convaincue qu’elle récupérera les coûts du film au cours des deux premières semaines.