Liger : prédiction du box-office, date de sortie, durée d’exécution, budget

La vedette de Vijay Deverakonda et Ananya Panday, Liger, devrait sortir en salles le 25 août. Le film marque les débuts de Vijay en tant que star panindienne et le premier film multilingue d’Ananya Panday. Les attentes de Liger sont énormes en ce qui concerne le succès du film au box-office, grâce à l’accueil que Vijay a reçu lors des événements promotionnels.

Liger: prédiction du box-office



En ce qui concerne la prédiction du box-office du film, selon un rapport de koimoi.com, la réponse de réservation à l’avance au guichet a été excellente dans les régions de Telugu. Un rapport de bollywoodlife.com indique que les réservations anticipées de Liger dans la ceinture hindi semblent également décentes. Les rapports de Bollwyoodlife.com indiquent que le film de Vijay Devrakonda a déjà collecté environ Rs 84 Lakh au box-office Telugu dans les réservations à l’avance. De plus, Liger devrait gagner environ Rs 28 Lakh en tant que collections de réservation à l’avance du Tamil Nadu. La collection estimée jusqu’à présent pour les réservations à l’avance pour la ceinture hindi est de Rs 4 lakh. Un rapport de koimoi.com indique également que 15% des spectacles à Hyderabad sont déjà remplis et que de nombreux autres suivront. Pendant ce temps, le réalisateur de Liger, Puri Jagnanath, a prédit que le film de Vijay Deverakonda et Ananya Panday collectera un minimum de Rs 200 crore dans les premiers jours.

Liger : date de sortie



Un film pan-indien qui sortira dans tout le pays en télougou, hindi, tamoul, malayalam et kannada le 25 août, la version hindi de Liger n’aura que des émissions nocturnes le jeudi 25 août et des émissions régulières à partir du vendredi 26 août . Pour toutes les autres langues, la date de sortie en salles du film est le 25 août.

Liger : Durée et budget



Selon un rapport de news18.com, Vijay Deverakonda star Liger, produit par Dharma Productions et Puri Connects, est réalisé avec un budget énorme de Rs 100 crore. La durée du film est de 2 heures 20 minutes, la première moitié étant de 1 heure 15 minutes et la seconde moitié étant de 1 heure 5 minutes. Il y a sept combats et six chansons dans le film, selon un rapport IANS.

Liger : intrigue



Un film d’action sportif romantique, dans Liger Vijay Deverakonda sera vu comme un combattant MMA. La bande-annonce du film montre que Liger est l’histoire d’un gars né et élevé dans les rues de Mumbai qui devient un champion du monde de kickboxing.

Parlant de son personnage dans le film, Vijay a été cité par IANS comme disant: “Mon personnage dans le film a un problème de bégaiement et cela l’a rendu plus intéressant”, a déclaré Vijay. “D’un côté, c’est le gars qui est physiquement si fort et intimidant pour les autres, c’est un combattant, mais il ne peut même pas prononcer les trois simples mots ‘je t’aime’ à la fille qu’il aime.” un humour subtil et une couche émotionnelle à son personnage. Au début, quand on a commencé à tourner, j’avais du mal à trouver la bonne note, mais au bout de trois jours, tout était facile.”

Liger met également en vedette Ramya Krishnan, Ronit Roy et Mike Tyson dans une apparition spéciale, entre autres.