Liger: Mystère derrière Vijay Deverakonda portant des chappals Rs 200 à toutes les promotions RÉSOLU

Vijay Deverakonda, Ananya Panday sont sur leurs gardes pour promouvoir leur prochain film Ligre. Qu’il s’agisse de visiter des centres commerciaux ou de voyager dans un train local, ils font tout. L’événement de lancement de la bande-annonce de Liger était une affaire HIT. Alors que les stars lançaient la bande-annonce dans plusieurs villes, les fans de Vijay Deverakonda sont devenus totalement fous en apercevant leur star préférée. Mais une chose frappante qui a laissé tout le monde curieux est que Vijay s’est présenté portant Rs 200 chappal. Les fans se sont demandé pourquoi Vijay avait choisi d’abandonner les marques de luxe pour devenir des chappals. Nous avons la réponse.

Le mystère derrière Vijay Deverakonda portant des chappals résolu

Le styliste de l’acteur d’Arjun Reddy, Harmann Kaur, a révélé la pensée derrière lui portant des chappals. C’était la direction de Vijay que son look pendant les promotions soit en phase avec son personnage dans le film. À Pinkvilla, le styliste a déclaré: “J’étais prêt à le rendre vraiment cool jusqu’à ce que Vijay m’appelle un jour et me dise d’être le plus proche du personnage et de garder un look très outsider. Il m’a spécifiquement demandé les chappals de base et Au départ, j’étais un peu hésitante mais j’ai aussi toujours fait confiance aux idées de déguisement de Vijay parce que je sais qu’il finit par en faire parler dans tout le pays.” Les chappals gris sont en effet devenus célèbres grâce à Vijay Deverakonda. En fait, même Ranveer Singh en avait pris note lorsqu’il est apparu lors de l’événement de lancement de la bande-annonce.

Date de sortie de Liger

Le film qui marque les débuts de Vijay à Bollywood sortira le 25 août 2022. L’acteur joue le rôle de combattant MMA dans le film. Outre les stars principales, Liger verra également le boxeur américain Mike Tyson. Au vu de l’engouement, on peut s’attendre à ce que le film soit un succès.