Liger : Mike Tyson a tout oublié de son premier film bollywoodien avec Vijay Deverakonda ? [Watch video]

Eh bien, Liger est sorti en salles jeudi et a fait l’objet de critiques extrêmes. L’un des points forts du film qui en fait Pan World et non Pan India est le fait que la légende de la boxe Mike Tyson fait partie du casting avec Vijay Deverakonda, Ananya Panday, Ramya et d’autres. Cependant, une vidéo de la légende devient virale en ce moment où il semble n’avoir aucun souvenir d’avoir fait ses débuts à Bollywood avec un film Liger. Enregistré lors d’un podcast, Tyson est interrogé sur son rôle dans le nouveau film Liger et Tyson dit: “Je ne sais pas, parlez-m’en, relisez-le-moi.” Bien qu’il sache ce qu’est un Liger – un croisement entre un Lion et un Tigre, il semble n’avoir aucun souvenir du film. L’équipe peut également regarder ensemble la bande-annonce du film en ligne pour comprendre ce que Tyson fait réellement dans un film de Bollywood Liger. Regardez la vidéo hilarante.