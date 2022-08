Liger: Les rumeurs selon lesquelles Vijay Deverakonda jetterait une attitude sur les journalistes totalement SANS BASE – voici la VÉRITÉ

La Remorque Liger, qui a chuté le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les domaines. Tout, de la présence à l’écran de Vijay Deverakonda au foutre d’Ananya Panday en passant par Puri Jagannadh’s direction à pair Mike Tysonl’apparition fugace de vers la fin de la bande-annonce et Ramya KrishnanL’avatar féroce de a fait parler tout le monde de dix-neuf à douze Ligre. À présent Vijay Devérakonda et Ananya Panday font la promotion du film avec vigueur, ne ménageant aucun effort, et tout ce qu’ils touchent ou tout ce qu’ils font se transforme en or. Récemment, cependant, il y a eu des spéculations sur l’attitude des médias. Voici la vraie image cependant…

Vijay Deverakonda n’a jamais montré d’attitude envers les journalistes

Des rumeurs ont commencé à faire le tour de Vijay Deverakonda, jetant une attitude envers quelques journalistes à Hyderabad, les faisant attendre et mettant ses jambes sur la table tout en interagissant avec eux puisqu’il est maintenant devenu une plus grande star qu’avant. La vérité est tout autre chose. Vijay se sentait vraiment fatigué de dos à dos Promotions Ligeret pour se détendre, il a simplement posé ses jambes sur la table tout en demandant à un journaliste expérimenté de faire de même afin de l’aider à se sentir plus à l’aise.

Vijay Deverakonda a ensuite donné l’interview et a même dit à l’équipe de relations publiques d’attendre quand ils ont estimé que l’interview avait dépassé le temps, après quoi il a chaleureusement obligé ledit journaliste et d’autres médias à prendre des photos. Pas une seule personne présente n’a contesté son comportement, et personne ne sait d’où et comment ces rumeurs se sont propagées, mais j’espère que cela mettra fin aux rumeurs.

Vijay Deverakonda confirme Liger 2

Liger est à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année. Alors, imaginez notre excitation quand nous avons appris Ligre 2. Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé lorsque BollywoodLife s’est assis pour une interview exclusive avec les stars de Liger, Vijay Deverakonda et Ananya Pandayle premier faisant également la lumière sur sa relation avec le producteur Karan Johar après que des rumeurs aient fait le tour de frictions possibles entre les deux après leur Koffee avec Karan saison 7 épisode. Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger ci-dessus…

Liger sort en salles dans le monde entier le 25 août.