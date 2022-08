Liger: les fans de Vijay Deverakonda veulent qu’il se retire du réalisateur JGM de Puri Jagannadh après la réponse désastreuse du box-office à leur film

Puri Jagannadh Ligre mettant en vedette Vijay Deverakonda et Ananya Panday est sorti le 25 août 2022. Le film a reçu des critiques négatives et même au box-office, il ne fait pas de bonnes affaires. Les fans et les cinéphiles de Vijay qui attendaient beaucoup de Liger sont super déçus. Vijay a quelques films alignés et l’un d’eux est JGM qui est également dirigé par Puri Jagannadh. Le film est actuellement en production et met en vedette Pooja Hegde dans le rôle principal féminin.

Comme Liger a reçu une réponse aussi désastreuse, les fans de Vijay Deverakonda veulent qu’il se retire de JGM. Ils estiment que le film devrait être mis de côté. Découvrez les tweets du fan ci-dessous

@TheDeverakonda C’est un fait que Puri a perdu le contact il y a très longtemps Veuillez vérifier qui sont vos conseillers pour finaliser un projet Si vous êtes assez sage, vous mettrez de côté #JGM#Liger Vidhura Neethi (@LivebyDharma) 27 août 2022

Maintenant après le désastre #Liger Il est logique que – #MaheshBabu avait gardé #PuriJagannadh une façon. Il est allé à Superstar @urstrulyMahesh avec ce genre de scripts absurdes. C’est mieux ça @TheDeverakonda devrait arrêter le #JGM. Ce serait une sage décision. Akarsh Viren (@AkarshViren) 26 août 2022

#Liger – A fait @TheDeverakonda réellement lu le scénario avant le tournage ? TORTUROUS FORCED “Love” portions tout au long du film. Était censé être un film sur MMA mais il s’est avéré être l’un des pires films commerciaux de tous les temps. #JGM devrait être mis de côté ! Abbas Razin (@abbas_razin) 26 août 2022

JGM a été annoncé en grande pompe il y a quelques mois, et tout le monde a adoré le film. Mais, après avoir regardé comment Liger s’est avéré être, les internautes ne sont clairement pas intéressés à regarder JGM.

Liger était le premier film pan-indien de Vijay, et même JGM est un film pan-indien. Nous nous demandons si Vijay suivra les conseils de ses fans et se retirera du film.

Récemment, Vijay a également fait la une des journaux lorsque l’astrologue Venu Swamy a prédit que l’acteur ne deviendrait pas une grande star et qu’il disparaîtrait comme des acteurs comme Uday Kiran, Arvind Swamy et d’autres.

En dehors de JGM, Vijay a aligné Kushi. Le film met également en vedette Samantha Ruth Prabhu dans le rôle principal. Le film devrait sortir le 23 décembre 2022.