Liger: Les fans de Vijay Devarakonda d’Hyderabad sont extrêmement mécontents de lui pour CETTE raison

Vijay Deverakonda est prêt pour ses débuts à Bollywood avec Liger et la sensation du sud se concentre davantage sur la promotion de son film à Mumbai. Cependant, ce plan des fans de l’acteur d’Hyderabad a bien marché et ils lui demandent de venir d’abord promouvoir le film à Hyderabad. Bien qu’il y ait un fort buzz, Vijay se concentre davantage sur le public hindi pour des raisons évidentes, ses fans ardents partagent de forts messages de haine contre lui pour avoir fait de même.

Les fans de Vijay Deverakonda veulent qu’il se concentre d’abord sur la langue Telugu

Selon les rapports sur les sites Web Telugu, il y a des messages solides postés contre la star Liger lui demandant de se concentrer d’abord sur Telugu, puis de penser et de se concentrer sur toutes les autres langues. Alors qu’on se demande si l’acteur sera contrarié par ces messages partagés contre lui alors qu’il a souvent exprimé son amour pour ses fans Telugu en premier.

Vijay Deverakonda est devenu une sensation avec Arjun Reddy et depuis lors, il n’y a plus eu de retour en arrière pour lui. Il a réussi à créer sa niche malgré le fait que l’industrie du sud était en faveur de l’initié. Comme nous avons vu des fils et des petits-fils d’acteurs prendre le relais dans le cinéma Telugu plus souvent, très peu d’acteurs extérieurs y parviennent. Alors que Vijay est l’un d’entre eux.

Les créateurs de Liger ont conçu ce type de stratégie promotionnelle pour se concentrer davantage sur le public hindi, car ils obtiendront une collection massive au box-office d’ici par rapport à d’autres régions. Cela dit, ce n’est pas que les réalisateurs n’aient pas prévu de promouvoir le film dans leur ville. Même Ananya Panday se rendra à Hyderabad et y fera la promotion du film. Liger est un film pan-indien et les producteurs veulent se concentrer sur chaque région.