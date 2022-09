Liger : Le réalisateur Puri Jagannadh va-t-il quitter son appartement de Mumbai la perte massive subie par le film de Vijay Deverakonda ? PELLE À CHAUD

Ligre s’est avéré être l’une des plus grandes déceptions de cette année. Le film mettant en vedette Vijay Devérakonda et Ananya Panday n’a pas réussi à impressionner les masses. Même s’il y a eu un buzz massif autour du film, il n’a pas réussi à générer des pas dans les salles en raison d’une publicité négative de bouche à oreille. Les chiffres du box-office de Liger sont désastreux et plusieurs rapports expliquent comment les fabricants envisagent de rembourser l’argent aux distributeurs et aux exposants pour la perte qu’ils ont subie. Maintenant, un scoop chaud est ce directeur Puri Jagannadh envisage de quitter sa maison de Mumbai.

Entertainment News : Puri Jagannadh quitte Mumbai ?

Un rapport de Gulte.com indique que Puri Jagannadh prévoit maintenant de quitter Mumbai pendant un certain temps et de retourner à Hyderabad. On dit qu’il vit dans un appartement chic face à la mer à Mumbai. Le loyer de sa maison serait de Rs 10 lakh par mois et les frais d’entretien supplémentaires. Il envisage maintenant de quitter les lieux et de déménager chez lui à Hyderabad. Il a un manoir dans le célèbre quartier de Jubilee Hills.

Jana Gana Mana mise de côté ?

On a dit que le prochain de Puri Jagannadh était Jana Gana Mana. Cependant, avec l’échec de Liger, des rapports émergent maintenant selon lesquels le film a été mis de côté. C’était censé être une autre collaboration de Puri et Vijay Deverakonda. Les rapports indiquent également que les réalisateurs de ce film ont déjà subi de nombreuses pertes à cause de cette décision.

Pendant ce temps, Vijay est à la mode car certains rapports affirment qu’il n’est pas disposé à rembourser l’argent car il n’a pris que les frais d’avance minimum. Il avait hâte d’obtenir une part des bénéfices du film, mais cela ne s’est pas produit. Je suppose qu’il est simplement temps pour tout le monde de passer de l’échec de Liger et de passer au suivant !