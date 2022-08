Liger : Le propriétaire du théâtre de Mumbai qualifie Vijay Deverakonda d’« arrogant », d’« anaconda » pour avoir fait des déclarations sur le boycott ; révèle faire face à une énorme perte de réservation à l’avance

Il semble que les déclarations de Vijay Deverakonda sur les tendances au boycott reviennent le mordre durement. Son premier film très attendu à Bollywood, Liger, est enfin sorti en salles, cependant, la majorité du public semble avoir décidé de le rater, dans sa tentative de soutenir la tendance “Boycott Bollywood”.

Le film, qui a été diffusé sur 3000 écrans en Inde, n’a pas réussi à impressionner les critiques et le public. Les gens ont exprimé leur déception face au scénario du film car il ne leur offrait rien de nouveau. Avec des films consécutifs bombardés au box-office, Manoj Desai, directeur exécutif de Gaiety Galaxy & Maratha Mandir Cinema, a sévèrement critiqué Vijay pour sa déclaration sur les tendances au boycott. Dans le feu de la colère, Manoj a qualifié Vijay d’arrogant et d’anaconda, lui demandant en outre de recommencer à faire des films en tamoul et en télougou.

“Pourquoi faites-vous preuve d’intelligence en disant” Boycottez notre film “? Les gens ne regarderont même pas sur OTT. Un tel comportement de votre part nous a mis en difficulté et a eu un impact sur nos réservations à l’avance. M. Vijay, vous êtes anaconda et non” Konda Konda “. Vous parlez comme un anaconda. ‘Vinaash kaale vipareet buddhi’, quand le temps de la destruction se rapproche, l’esprit cesse de fonctionner, et vous le faites. Quoi qu’il en soit, c’est votre souhait”, a déclaré Manoj dans une vidéo YouTube.

Il a ajouté: “M. Vijay, il semble que vous soyez devenu arrogant, ‘Regardez le film ou si vous ne le souhaitez pas, ne le regardez pas’, n’avez-vous pas vu son impact. Si le public ne regarde pas, voyez ce que vivent Taapsee Pannu, Aamir Khan et Akshay Kumar. J’avais de grandes attentes vis-à-vis du film, mais de telles déclarations au cours de l’interview ont eu de graves répercussions. Il ne faut pas faire cela et ne jamais prêter attention aux hashtags.

Regardez la vidéo ici :

L’occupation de Liger a été lamentable le premier jour de sa sortie, ce qui peut se traduire par une ouverture inquiétante. Les analystes du commerce du film avaient précédemment estimé que le film ouvrirait à Rs 30-35 crore dans le Sud, mais la réponse au film sur les marchés Telugu a été inférieure à la moyenne. Selon les tendances, les collections à vie prévues du film ont également pris un coup par rapport aux chiffres prévus précédemment.