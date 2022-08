Liger : Le producteur Charmme a-t-il simplement blâmé l’échec de Vijay Deverakonda, le film d’Ananya Panday sur Pushpa et RRR ?

Liger a été un désastre pour toutes les personnes impliquées. Vijay Deverakonda et Ananya Panday ont obtenu les plus gros flops de leur carrière avec le drame d’action. Alors qu’on dit que les fabricants ont récupéré les coûts de production avec les droits numériques et satellites, le fait que ce soit un désastre au box-office est en effet déprimant. Le film a été produit par Puri Jagannadh, Charmme et Karan Johar’s Dharma Productions. Charmee a accordé une interview au The Free Press Journal où elle a révélé comment ils ont vécu l’échec du film.

L’actrice-productrice a déclaré que les gens avaient désormais accès à un meilleur contenu via OTT. Même les films à gros budget arrivent à la télévision en quelques mois. Elle a dit que ce n’est qu’un film événement qui peut attirer le public dans les salles. Charmee a déclaré qu’il était difficile d’analyser à quel point Bollywood et Tollywood fonctionnaient différemment dans le scénario actuel. Elle a dit qu’en août, trois films Telugu, Bimbisara, Sita Ramam et Karthikeya 2 ont très bien fonctionné. Les trois d’entre eux ont gagné près de Rs 150-170 crores rien qu’avec le public du théâtre. Elle aurait déclaré: “C’est difficile à comprendre car cela ne signifie pas que les gens du Sud sont fous de films. C’est une situation effrayante et déprimante.”

Il semble que le duo de producteurs ait rencontré Karan Johar en 2019 et que le travail sur Liger ait commencé en 2020. Elle a déclaré qu’ils étaient convaincus d’une sortie en salles, c’est pourquoi ils sont restés patients pendant les fermetures, la troisième vague et la période où les salles fonctionnaient à un moindre capacité. Charmee a déclaré que c’était une phase anxieuse mais ils n’ont jamais renoncé à sortir sur OTT. Elle aurait déclaré au journal : “Il était de notre responsabilité de laisser d’autres films majeurs, tels que RRR et Pushpa : The Rise, sortir en premier. Ensuite, nous avons perdu l’été et la pluie est arrivée, nous avons donc dû le sortir en août. 25. Nous avons fait face à des obstacles constants, mais nous n’avons jamais abandonné.” Bon, c’est dur pour l’équipe mais Liger est l’une des plus grosses catastrophes de l’année.