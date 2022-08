Liger: Le boxeur légendaire Mike Tyson repéré en fauteuil roulant quelques jours après avoir dit: “Ma date d’expiration approche”

La légende de la boxe Mike Tyson, qui est sur le point de faire ses débuts d’acteur avec le prochain film pan-indien Liger de Vijay Deverakonda, a été repéré sur un fauteuil roulant à l’aéroport de Miami quelques jours après avoir annoncé que sa date d’expiration approchait. Son apparence inhabituelle a maintenant soulevé plus d’inquiétudes quant à son état de santé.

Selon des informations, l’homme de 56 ans a été conduit à travers le terminal de l’aéroport international de Miami. Il était vêtu d’un short blanc et d’une chemise et de chaussures assorties et a été vu en train de poser pour des selfies avec des fans. Mais il ne semblait pas être dans son meilleur état.

Il a utilisé une canne avec lui et une serviette blanche pour essuyer sa bouche. Il a également été vu portant le même bâton de marche à New York. Cependant, une source proche de Mike a rejeté les inquiétudes des gens et a déclaré à TMZ que ce n’était “rien de grave”.

Mike Tyson repéré en fauteuil roulant à l’aéroport de Miami https://t.co/9trvhXqEhN pic.twitter.com/bpUZx5uLoi New York Post (@nypost) 16 août 2022

L’ancien champion des poids lourds aurait “fait face à une poussée de sciatique” dans le dos, qui a été décrite comme une vieille “usure” de sa vie et un “risque professionnel pour un athlète comme Mike”. Ce qui a causé plus d’inquiétude, cependant, Mike parlait de venir à bout de la mort au cours du même mois lors d’une conversation avec son ami et thérapeute Sean McFarland.

“Nous allons tous mourir un jour, bien sûr. Puis, quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage, je dis:” Wow. Cela signifie que ma date d’expiration approche, très bientôt “. Je Je veux juste mourir consciemment. Je ne veux pas mourir en hurlant. Et j’ai entendu les derniers droits de beaucoup de gens – beaucoup de gens célèbres – et ils se préparent à mourir, et ils quittent cette planète en hurlant “, avait déclaré Mike lors de son podcast Hotboxin’ With Mike Tyson.

Au cours de la conversation, Mike a également déclaré que l’argent n’était pas important pour lui et qu’il n’apportait pas le bonheur et la sécurité que certaines personnes attendaient. “L’argent ne signifie pas de la merde pour moi. Je dis toujours aux gens – ils pensent que l’argent va les rendre heureux, ils n’ont jamais eu d’argent auparavant – quand vous avez beaucoup d’argent, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que personne n’aime Comment vais-je te confesser mon amour alors que tu as 500 milliards de dollars ?”

Il a poursuivi: “Le faux sentiment de sécurité. Vous croyez que rien ne peut arriver. Vous ne croyez pas que les banques pourraient s’effondrer. Vous croyez que vous êtes invincible quand vous avez beaucoup d’argent, ce qui n’est pas vrai. C’est pourquoi je dire toujours que l’argent est un faux sentiment de sécurité.”

“Qu’est-ce que la sécurité ? Je ne sais pas. Lorsque vous mettez de l’argent dans votre banque et que vous recevez un chèque chaque semaine et que vous pouvez vivre toute votre vie, est-ce la sécurité ? Cela signifie que vous n’attraperez pas de maladie, vous ne pouvez pas vous faire renverser par une voiture ? Vous ne pouvez pas sauter d’un pont. Je ne sais pas. il s’était interrogé.

(Avec entrées IANS)